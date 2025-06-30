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تكنولوجيا وعلوم
نصائح ذهبية لإنشاء كلمة مرور قوية تحمي بياناتك الإلكترونية
Lebanon 24
30-06-2025
|
14:00
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يشدد خبراء أمن المعلومات على أهمية اختيار كلمات مرور قوية ومعقدة لحماية الحسابات الإلكترونية من الاختراق. ويُنصح باستخدام كلمات مرور لا تقل عن 12 إلى 16 رمزًا، تجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة، الأرقام، والرموز الخاصة، مع تجنب أي معلومات شخصية مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.
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كذلك، يُفضّل الابتعاد عن الأنماط الشائعة أو الكلمات المرتبطة بالهوايات والأشياء المفضلة، كما أن استبدال الأحرف برموز شبيهة (مثل "a" بـ "@") لم يعد كافيًا لزيادة الأمان.
وأهم ما ينصح به الخبراء هو إنشاء كلمات مرور فريدة لكل حساب، بحيث لا يؤدي اختراق أحدها للوصول إلى باقي الحسابات. (روسيا اليوم)
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