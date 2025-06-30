سباق عالمي لتطوير شبكات الجيل السادس.. سرعة خيالية واتصال بلا انقطاع

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بينما لا يزال العالم يستكشف إمكانيات شبكات الجيل الخامس، بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى سباق تطوير شبكات الجيل السادس (6G)، المتوقع أن تُحدث ثورة غير مسبوقة في عالم الاتصالات.الجيل السادس سيجمع بين سرعة فائقة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية، واستجابة شبه لحظية، إلى جانب تغطية شاملة بفضل تكامله مع الأقمار الصناعية.وتعتمد هذه الشبكة على لإدارة الشبكة بذكاء وكفاءة، ما يفتح الباب أمام تطبيقات مذهلة تشمل الجراحة عن بُعد، المدن الذكية، السيارات ذاتية القيادة، وتجارب ترفيهية بواقعية غير مسبوقة.ويتوقع الخبراء بدء التجارب الأولية لهذه التقنية بحلول 2028، على أن تتوفر الخدمات التجارية على نطاق واسع مع حلول عام 2030. (العربية)