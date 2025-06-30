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تكنولوجيا وعلوم

هكذا تجعل كمبيوترك أسرع… من دون تحديث أو كلفة

Lebanon 24
30-06-2025 | 13:00
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يُمكنك تسريع أجهزتك القديمة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة على ترقيات باهظة الثمن، وفقًا لخبراء التقنية في مؤسسة Which، حيث تقول ليزا باربر، خبيرة التقنية، "وجدنا بعض النصائح والحيل البسيطة والمُفاجئة التي يُمكن أن تُعيد أجهزتك إلى سرعتها، وكل ذلك دون الحاجة إلى إنفاق أي أموال."
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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا كان جهاز ماك أو ويندوز الخاص بك يعمل ببطء، فإن أول ما يجب عليك فعله هو إعادة تشغيله.

مع أن "إيقاف تشغيله ثم تشغيله مرة أخرى" ليس دائمًا نصيحة جيدة، إلا أن هذه الخطوة البسيطة يُمكن أن تُسرّع جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالفعل، فإن إعادة التشغيل الكاملة تُمسح ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يُحرر ذاكرة النظام القيّمة، كما أنها تُطبّق أي تحديثات مُعلقة، وتُمسح ذاكرة التخزين المؤقت للنظام، وتُعيد ضبط عمليات الخلفية.

إذا كان الكمبيوتر لا يزال بطيئًا عند إعادة تشغيله، فقد يكون ذلك بسبب تشغيل العديد من التطبيقات تلقائيًا عند تشغيله.

تُبطئ تطبيقات بدء التشغيل هذه جهاز الكمبيوتر بشكل كبير، لذا تأكد من إيقاف تشغيل أكبر عدد ممكن منها.

يمكنك العثور على خيار القيام بذلك ضمن "إدارة المهام" في نظام ويندوز أو من خلال إعداد "عناصر تسجيل الدخول" على نظام ماك.

مع ذلك، يُنصح دائمًا بتفعيل أي تطبيقات أمان، مثل برامج مكافحة الفيروسات، للحفاظ على أمان جهاز الكمبيوتر.

يجب عليك أيضًا إلغاء تثبيت أي برامج لا تحتاجها، لأن التطبيقات والبرامج غير المرغوب فيها تستهلك مساحة تخزين قيّمة وتُسبب ضغطًا على قوة الحوسبة.

ينطبق هذا أيضًا على أي ملفات قديمة غير مرغوب فيها قد تُسبب فوضى في القرص الصلب، سيؤدي تحرير مساحة التخزين وحذف أي ملفات مؤقتة إلى تحرير وظائف مهمة للعمل بكفاءة أكبر.

وتعد من الأمور التي يجب عليك القيام بها بانتظام التأكد من تحديث نظام التشغيل والبرامج إلى أحدث إصدار، حيث يتلقى نظاما windows وmacOS تحديثات بشكل متكرر تُصلح الأخطاء وتُسد الثغرات الأمنية وتُحسّن نظامك.

يؤدى تثبيت أحدث التحديثات إلى حل مشكلات البرامج المتعلقة بالأداء وجعل نظام التشغيل الخاص بك يعمل بكفاءة أكبر. (اليوم السابع)
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