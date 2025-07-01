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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تختبر تطبيقاً يسهل قياس المستخدمين للملابس افتراضياً

Lebanon 24
01-07-2025 | 04:14
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تختبر شركة غوغل تطبيقاً تجريبياً جديداً يحمل اسم  Doppl، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على تصور مظهرهم عند ارتداء مختلف الأزياء، واستكشاف أسلوبهم الشخصي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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وبحسب تدوينة رسمية، يُقدّم تطبيق Doppl تجربة افتراضية جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية تجربة الملابس Try-On بطريقة تفاعلية، من خلال نسخة رقمية متحركة تمثلهم.

ويأتي التطبيق امتداداً لما أعلنته الشركة ضمن خدماتها للتسوق Google Shopping في أيار حول إتاحة تجربة مليارات من قطع الملابس افتراضياً عبر تحميل صورة شخصية واحدة، حيث وسّعت غوغل نطاق هذه الميزة التي كانت تقتصر في السابق على القمصان فقط، حيث أصبحت تدعم الآن تجربة قطع ملابس مختلفة أيضاً مثل البنطلونات، لكن بدلاً من إظهار صورة واقعية للمستخدم نفسه وهو يرتدي هذه القطع، تعرض الميزة ملابس افتراضية على مجموعة متنوعة من العارضات اللاتي يمثلن طيفاً واسعاً من أشكال الجسم، مع أحجام تتراوح بين XXS وXXL، مما يساعد المستخدم في تصور كيف سيبدو المنتج عليه قبل الشراء.

لتجربة هذه الميزة، يمكن للمستخدم البحث عن نوع معين من البناطيل عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب الشخصي، ثم البحث عن النتائج التي تحمل علامة (Try On)، بعد ذلك يمكنه اختيار العارضة التي تشبهه من حيث شكل الجسم لرؤية كيف سيبدو المنتج عند ارتدائه.

أما Doppl، فيضيف إلى هذه التقنية خصائص تجريبية جديدة، من بينها إمكانية استخدام الصور أو لقطات الشاشة لتجربة الأزياء، في أي وقت يستلهم فيه المستخدم إطلالة معينة.

ويعمل التطبيق عبر رفع صورة لأي زي يثير اهتمام المستخدم، ليقوم Doppl بتحويل الصورة إلى مقطع فيديو تم إنشاؤه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يعرض مظهراً متحركاً للزي على شكل رقمي للمستخدم، ما يمنحه تصوراً أدق للشكل الذي قد يبدو عليه الزي عند ارتدائه.

ويسمح Doppl للمستخدمين بتجربة أي مظهر يرغبون فيه، سواء كان ذلك من خلال زي شاهده أحدهم على صديق، أو في متجر للملابس المستعملة، أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. ويكفي رفع صورة الزي إلى التطبيق، ليقوم Doppl بباقي الخطوات. كما يتيح التطبيق إمكانية حفظ الإطلالات المفضلة أو مشاركتها مع الأصدقاء أو المتابعين.

وأكدت شركة غوغل أن Doppl لا يزال في مراحله الأولى كمنتج تجريبي، ما يعني أن دقة المظهر، وتفاصيل الملابس، وملاءمتها قد لا تكون دقيقة تماماً في جميع الأوقات. 

وأوضحت أن هذا التطبيق يأتي ضمن جهود  Google Labs، التي تُعدّ مساحة مخصصة لتجارب جوجل المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن ملاحظات المستخدمين سيكون لها دور كبير في تطوير مستقبل التطبيق.

ويتوفر Doppl ابتداءً على منصّتي iOS وAndroid داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط.
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