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تكنولوجيا وعلوم
لحماية بياناتك الإلكترونية.. كيف تنشئ كلمة مرور فعّالة؟
Lebanon 24
01-07-2025
|
07:05
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تعتبر كلمات المرور من أهم وسائل حماية الحسابات الإلكترونية، بما في ذلك البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي، وإنشاء كلمة مرور فعّالة يعتبر من أهم الخطوات لحماية البيانات.
ويشير خبراء التقنية وأمن المعلومات إلى أن كلمة المرور التي تستخدم لحماية الحسابات الإلكترونية والبيانات يجب أن تكون معقدة ويصعب تخمينها، فكلمات المرور البسيطة تسهّل بشكل كبير عملية اختراق الحسابات والبيانات.
ولتكون كلمة المرور آمنة ويصعب تخمينها، ينصح خبراء أمن المعلومات باستخدام ما لا يقل عن 12-16 رمزا وحرفا.
ومن الضروري عند إنشاء كلمة المرور استخدام حروف ورموز إلكترونية من 3 إلى 4 فئات، تشمل هذه الفئات الأحرف الكبيرة والصغيرة، والأرقام، والرموز الخاصة (مثل علامات الترقيم أو العملات)، الأمر الذي يجعل عملية فك تشفير الكلمة معقدا على قراصنة الإنترنت.
من الضروري أيضا عند إنشاء كلمة المرور أن تكون عشوائية، أي لا تحتوي على كلمات معلومات شخصية ولا تتبع أنماطا واضحة تتعلق بمستخدمها، وعادة ما تكون هذه الكلمات عبارة عن مجموعة من الأحرف أو الكلمات غير المترابطة، على سبيل المثال، "7$kE!mZ3qT@1bX9r&".
ويجب أن تكون كلمة المرور القوية فريدة، لذلك يجب على المستخدم إنشاء كلمات مرور مختلفة لحساباته الإلكترونية، ففي حال تم اختراق أحد حساباته الإلكترونية لن يعرف المخترق كلمات المرور للحسابات الأخرى.
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وتوجد العديد من النقاط التي يجب الابتعاد عنها أثناء إنشاء كلمة مرور فعّالة، إذ يجب ألا تقل رموز الكلمة وأحرفها عن 12 حرفا ورمزا.
كما يحب ألا تحتوي كلمة المرور على المعلومات الشخصية - الاسم الكامل والأحرف الأولى (بما في ذلك الأصدقاء والعائلة)، تاريخ الميلاد، تفاصيل جواز السفر، رقم الهاتف.
عند إنشاء كلمة المرور يجب تجنب اختصارات لوحة المفاتيح البسيطة أو الأحرف المتتابعة على لوحة المفاتيح مثل "qwerty" أو "qawsed" أو "123qwerty".
ويجب أيضا تجنب استخدام أسماء الشخصيات أو المؤلفين أو الفنانين المفضلين لديك، والتي قد تكون معروفة لبعض الأشخاص الذين يعرفون هواياتك، وتجنب استخدام الأشياء التي تثير شغفك أو التي تخبر الآخرين عنها.
كما يجب على المستخدم أن يتذكر أن استبدال الأحرف برموز مشابهة أثناء إنشاء كلمة المرور (مثل "a" بـ "@" أو "i" بـ "1") لا يزيد من أمان كلمة المرور. (روسيا اليوم)
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