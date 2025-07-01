"Max".. تطبيق جديد يستقطب مليون مستخدم

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق "Max" الروسي الجديد للمراسلة أن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى مليون مستخدم.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة:" من المعروف أن أكبر عدد من مستخدمي تطبيق Max الروسي للمراسلة الفورية مسجل في وبطرسبورغ وقازان وكراسنودار.. خلال الأسابيع القليلة الماضية تم استخدام التطبيق لإرسال 14 مليون رسالة، وإجراء أكثر من 420 ألف مكالمة، كما سجّل الخبراء استخداما نشطا للمكالمات الصوتية في التطبيق، حيث بلغ متوسط مدتها 8 دقائق و6 ".وأشار البيان إلى أن العدد الأكبر من مستخدمي التطبيق هم مستخدمو أجهزة أندرويد، يليهم مستخدمو وآيباد، ومن ثم مستخدمو الحواسب الشخصية.وجاء في البيان أيضا: "شهدت منصة Max الرقمية الروسية تسجيل مليون مستخدم على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، 75% من المستخدمين الذين تم تسجيلهم في التطبيق يستخدمون أجهزة أندرويد المحمولة، بينما يستخدم 23% منهم أجهزة iOS، و2% يستخدمون الحواسب الشخصية. أما أكثر المستخدمين نشاطا في التطبيق فهم من موسكو، وبطرسبورغ، وكازان، وكراسنودار".