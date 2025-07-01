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تكنولوجيا وعلوم

"Max".. تطبيق جديد يستقطب مليون مستخدم

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:40
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أعلنت الشركة المسؤولة عن تطبيق "Max" الروسي الجديد للمراسلة أن عدد مستخدمي التطبيق وصل إلى مليون مستخدم.
 
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة:" من المعروف أن أكبر عدد من مستخدمي تطبيق Max الروسي للمراسلة الفورية مسجل في موسكو وبطرسبورغ وقازان وكراسنودار.. خلال الأسابيع القليلة الماضية تم استخدام التطبيق لإرسال 14 مليون رسالة، وإجراء أكثر من 420 ألف مكالمة، كما سجّل الخبراء استخداما نشطا للمكالمات الصوتية في التطبيق، حيث بلغ متوسط مدتها 8 دقائق و6 ثوان".
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وأشار البيان إلى أن العدد الأكبر من مستخدمي التطبيق هم مستخدمو أجهزة أندرويد، يليهم مستخدمو أجهزة آيفون وآيباد، ومن ثم مستخدمو الحواسب الشخصية.

وجاء في البيان أيضا: "شهدت منصة Max الرقمية الروسية تسجيل مليون مستخدم على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، 75% من المستخدمين الذين تم تسجيلهم في التطبيق يستخدمون أجهزة أندرويد المحمولة، بينما يستخدم 23% منهم أجهزة iOS، و2% يستخدمون الحواسب الشخصية. أما أكثر المستخدمين نشاطا في التطبيق فهم من موسكو، وبطرسبورغ، وكازان، وكراسنودار".
 
ولتحسين جودة الصوت قام مطورو التطبيق بتطوير تقنية خاصة تزيل "تشوهات الأصوات وتعزل الضوضاء الخارجية تلقائيا أثناء إجراء المكالمات الصوتية، كما تضيف هذه التقنية أجزاء مفقودة من الكلمات تصل مدتها إلى ثانية واحدة"، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية. (روسيا اليوم) 
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