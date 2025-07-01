Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة غوغل تطلق 30 أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُحدث ثورة في التعليم

Lebanon 24
01-07-2025 | 13:23
A-
A+

Doc-P-1385392-638869983919886927.jpg
Doc-P-1385392-638869983919886927.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت شركة غوغل عن مجموعة واسعة من التحديثات الجديدة التي تهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها Gemini، بشكل أعمق في العملية التعليمية.
Advertisement

الإعلان جاء خلال مؤتمر ISTE لتكنولوجيا التعليم، حيث أعلنت الشركة عن أكثر من 30 أداة تعليمية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار خاص من تطبيق Gemini مصمم خصيصًا للمعلمين، وتوسيع إمكانية استخدام تطبيق الفيديو التعاوني Google Vids، بالإضافة إلى أدوات أخرى مخصصة لأجهزة Chromebook المُدارة في المدارس.

وتُمثّل هذه الخطوة من جوجل توجهًا جريئًا نحو تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، في وقتٍ يواجه فيه المعلمون تحديات متزايدة بسبب انتشار أدوات مثل الشات بوتس وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها الطلاب للحصول على حلول فورية – وأحيانًا للغش. ففي الوقت الذي يلجأ فيه الطلاب إلى أدوات مثل ChatGPT أكثر من معلميهم، تجد الجامعات نفسها في صراع مستمر حول مدى فعالية أدوات كشف السرقة الأدبية في التمييز بين المحتوى البشري والآلي.

لكن غوغل ترى أن الذكاء الاصطناعي "المسؤول" يمكنه أن يعزز التعليم ويجعله أكثر تخصيصًا وتفاعلًا، شرط أن يُستخدم تحت إشراف تربوي بشري. وقدأعلنت الشركة رسميًا أن جميع حسابات Google Workspace for Education ستحصل على إمكانية مجانية للوصول إلى أدوات Gemini التعليمية، بما في ذلك ميزات تساعد المعلمين على توليد خطط الدروس، وابتكار محتوى مخصص وفقًا لمستوى طلابهم.

ومن المقرر خلال الأشهر المقبلة، أن يحصل المعلمون على إمكانية إنشاء أدلة دراسية تفاعلية باستخدام أداة البحث Notebook LM، مستندين إلى محتوى الفصول الدراسية الخاصة بهم. كما سيتاح لهم تصميم نسخ مخصصة من Gemini تُعرف باسم “Gems” — وهي عبارة عن مساعدات ذكية تُدرّب على محتوى الفصل لتقديم دعم إضافي للطلاب الذين يحتاجون إلى توضيحات إضافية.

وفي تطور آخر، سيتم قريبًا دمج مساعد القراءة الذكي ضمن أداة “Read Along in Classroom”، ما يسمح للطلاب بالحصول على دعم لحظي أثناء القراءة، مما يُعزز من مهارات الفهم والنطق.

أما فيما يخص الجانب الإبداعي، فقد أعلنت جوجل عن توسيع إمكانية استخدام Google Vids ليشمل جميع مستخدمي Google Workspace for Education، يمكن للمعلمين الاستفادة من الأداة في إعداد مقاطع فيديو تعليمية، بينما يستطيع الطلاب استخدامها لإنشاء تقارير كتب أو مهام تفاعلية أخرى، مما يعزز من الدمج بين التعليم المرئي والتقني.

تؤكد هذه المبادرة على رؤية جوجل لمستقبل التعليم الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، ولكن بشكل يوازن بين التكنولوجيا والإرشاد البشري، لتقديم تجربة تعليمية أكثر ذكاءً وتكيفًا مع احتياجات الجيل الرقمى. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
طائرة انتحارية جديدة للجيش الروسي: ذكاء اصطناعي ومدى 30 كلم
lebanon 24
02/07/2025 00:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تيك توك تطلق أداة جديدة لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
02/07/2025 00:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تستبدل "ضربة حظ" بخاصية ذكاء اصطناعي تفاعلية
lebanon 24
02/07/2025 00:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تطلق ميزة جديدة.. تحدث مع الذكاء الاصطناعي من خلال كاميرا هاتفك
lebanon 24
02/07/2025 00:36:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:30 | 2025-07-01
10:40 | 2025-07-01
09:13 | 2025-07-01
07:05 | 2025-07-01
04:14 | 2025-07-01
01:39 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24