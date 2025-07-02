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تكنولوجيا وعلوم

شركة Infinix تروّج لأحدث حواسبها اللوحية

Lebanon 24
02-07-2025 | 04:23
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بدأت Infinix بالترويج لحاسب Xpad GT الذي جهّزته بمواصفات ممتازة ليكون منافسا في عالم أجهزة أندرويد المحمولة.
 
حصل الحاسب على هيكل أبعاده (291.7/191.1/6.5) ملم، وزنه 655 غ، واجهة الهيكل الخلفية حميت بطبقة من الألمنيوم المتين وخفيف الوزن وواجهته الأمامية حميت بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
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شاشته أتت IPS LCD بمقاس 13.0 بوصة، دقة عرضها (2880/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 700 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3، وجهّزت بقلم ذكي للكتابة والرسم عليها والتحكم بالتطبيقات.
 
يعمل الحاسب بنظام "أندرويد-14"، ومعالج Qualcomm snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل فيها عدسة بفتحة f/2.0، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 9 ميغابيكسل.

زوّد الجهاز بـ 8 مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنيات bluetooth 5.3، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، ويقدم هذا الحاسب ميزة الشحن العكسي للأجهزة المحمولة باستطاعة 10 واط. (روسيا اليوم) 
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