28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
35
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هذه تواريخ العواصف المغناطيسية في تموز.. تعرف عليها
Lebanon 24
02-07-2025
|
07:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوقّع الخبراء حدوث نشاط مغناطيسي أرضي متزايد خلال شهر
تموز
2025 نتيجة التوهجات الشمسية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات طفيفة في الغلاف المغناطيسي للأرض.
Advertisement
ووفقًا لمعهد الفيزياء الشمسية الأرضية، يُنتظر أن تكون العواصف المغناطيسية هذا الشهر ضعيفة، ضمن المستوى G1، ولن تتسبب بتأثيرات كبيرة، لكنها قد تؤثر بشكل محدود على الأجهزة الإلكترونية،
أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية
، والأشخاص الحساسين لتقلبات الطقس.
جدول العواصف المغناطيسية المتوقعة في تموز 2025: زيادة النشاط المغناطيسي: أيام 7، 12، 13 و21 تموز، عواصف مغناطيسية متوقعة: يومي 10 و11 تموز.
ويشدد الخبراء على أهمية متابعة المواقع والتطبيقات المتخصصة التي تقدم معلومات لحظية عن الوضع المغناطيسي الأرضي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بتقلبات الطقس. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تضاعفت في 2025.. تحذير من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض
Lebanon 24
تضاعفت في 2025.. تحذير من زيادة العواصف المغناطيسية على الأرض
02/07/2025 19:40:22
02/07/2025 19:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد أقوى توهج شمسي في حزيران يهدّد بعواصف مغناطيسية!
Lebanon 24
رصد أقوى توهج شمسي في حزيران يهدّد بعواصف مغناطيسية!
02/07/2025 19:40:22
02/07/2025 19:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد البقدونس الصحية.. تعرف عليها
Lebanon 24
فوائد البقدونس الصحية.. تعرف عليها
02/07/2025 19:40:22
02/07/2025 19:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزات جديدة من "واتساب"... تعرف عليها!
Lebanon 24
ميزات جديدة من "واتساب"... تعرف عليها!
02/07/2025 19:40:22
02/07/2025 19:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"ثريدز" يطلق ميزة جديدة لاكتشاف الترندات لتحسين تجربة المحادثات
Lebanon 24
"ثريدز" يطلق ميزة جديدة لاكتشاف الترندات لتحسين تجربة المحادثات
12:30 | 2025-07-02
02/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضغوط الأميركية.. أبل تنتقل لتصنيع آيفون 17 في الهند والصين ترد
Lebanon 24
بعد الضغوط الأميركية.. أبل تنتقل لتصنيع آيفون 17 في الهند والصين ترد
10:20 | 2025-07-02
02/07/2025 10:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة Infinix تروّج لأحدث حواسبها اللوحية
Lebanon 24
شركة Infinix تروّج لأحدث حواسبها اللوحية
04:23 | 2025-07-02
02/07/2025 04:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يغير تسريع الفيديوهات طريقة عمل أدمغتنا؟.. دراسة تكشف
Lebanon 24
كيف يغير تسريع الفيديوهات طريقة عمل أدمغتنا؟.. دراسة تكشف
02:44 | 2025-07-02
02/07/2025 02:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ينافس بمواصفاته أفضل حواسب أندرويد.. شركة Xiaomi تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
ينافس بمواصفاته أفضل حواسب أندرويد.. شركة Xiaomi تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
00:31 | 2025-07-02
02/07/2025 12:31:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تنجح محاولات إنقاذه.. وفاة مُفاجئة لفنان شهير بعد تعرضه لوعكة طارئة وهذا ما كتبه قبل ساعتين من رحيله (صورة)
Lebanon 24
لم تنجح محاولات إنقاذه.. وفاة مُفاجئة لفنان شهير بعد تعرضه لوعكة طارئة وهذا ما كتبه قبل ساعتين من رحيله (صورة)
01:00 | 2025-07-02
02/07/2025 01:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
Lebanon 24
قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل
05:54 | 2025-07-02
02/07/2025 05:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب.. فنانة لبنانية مُعتزلة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها الأخيرة (صور)
Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب.. فنانة لبنانية مُعتزلة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها الأخيرة (صور)
14:07 | 2025-07-01
01/07/2025 02:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الضاحية الجنوبية... هذه طبيعته
Lebanon 24
صوت قويّ سُمِعَ في الضاحية الجنوبية... هذه طبيعته
07:29 | 2025-07-02
02/07/2025 07:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
Lebanon 24
بعد تداول أخبار عن حصول تسونامي في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب إيلي خنيصر
06:40 | 2025-07-02
02/07/2025 06:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:30 | 2025-07-02
"ثريدز" يطلق ميزة جديدة لاكتشاف الترندات لتحسين تجربة المحادثات
10:20 | 2025-07-02
بعد الضغوط الأميركية.. أبل تنتقل لتصنيع آيفون 17 في الهند والصين ترد
04:23 | 2025-07-02
شركة Infinix تروّج لأحدث حواسبها اللوحية
02:44 | 2025-07-02
كيف يغير تسريع الفيديوهات طريقة عمل أدمغتنا؟.. دراسة تكشف
00:31 | 2025-07-02
ينافس بمواصفاته أفضل حواسب أندرويد.. شركة Xiaomi تُعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
23:00 | 2025-07-01
فيسبوك يستخدم الصور الموجودة فى هاتفك لتدريب الذكاء الاصطناعي Meta AI
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
02/07/2025 19:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
02/07/2025 19:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
02/07/2025 19:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24