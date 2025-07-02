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تكنولوجيا وعلوم

هذه تواريخ العواصف المغناطيسية في تموز.. تعرف عليها

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:47
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يتوقّع الخبراء حدوث نشاط مغناطيسي أرضي متزايد خلال شهر تموز 2025 نتيجة التوهجات الشمسية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات طفيفة في الغلاف المغناطيسي للأرض.
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ووفقًا لمعهد الفيزياء الشمسية الأرضية، يُنتظر أن تكون العواصف المغناطيسية هذا الشهر ضعيفة، ضمن المستوى G1، ولن تتسبب بتأثيرات كبيرة، لكنها قد تؤثر بشكل محدود على الأجهزة الإلكترونية، أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، والأشخاص الحساسين لتقلبات الطقس.

جدول العواصف المغناطيسية المتوقعة في تموز 2025: زيادة النشاط المغناطيسي: أيام 7، 12، 13 و21 تموز، عواصف مغناطيسية متوقعة: يومي 10 و11 تموز.

ويشدد الخبراء على أهمية متابعة المواقع والتطبيقات المتخصصة التي تقدم معلومات لحظية عن الوضع المغناطيسي الأرضي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مرتبطة بتقلبات الطقس. (روسيا اليوم)
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