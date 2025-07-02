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تكنولوجيا وعلوم

"ثريدز" يطلق ميزة جديدة لاكتشاف الترندات لتحسين تجربة المحادثات

Lebanon 24
02-07-2025 | 12:30
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أضافت شركة "ميتا" تحديثين رئيسيين لتطبيق "ثريدز"، منصتها النصية التي أطلقتها في عام 2023، في محاولة لتطوير تجربة المستخدم وتحويل التطبيق إلى مساحة تفاعلية أكثر اكتمالًا، التحديث الأول هو إدخال خاصية الرسائل المباشرة DMs، والتي ظل المستخدمون يطالبون بها منذ إطلاق التطبيق، أما التحديث الثاني فهو ميزة جديدة تحت اسم "Threads Highlighter"، تهدف إلى تسليط الضوء على المنشورات البارزة والموضوعات المتداولة بطريقة منظمة وأكثر تميزًا من الوسوم التقليدية.
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حتى وقت قريب، لم يكن "ثريدز" يتيح أي وسيلة للتواصل الخاص، ما اضطر المستخدمين للانتقال إلى إنستجرام أو واتساب للتحدث بشكل فردي، لكن مع التحديث الجديد، أصبح من الممكن إرسال رسائل مباشرة من داخل التطبيق نفسه، مع بعض القيود الأمنية التي وضعتها "ميتا"، فلا يمكن استخدام الميزة إلا لمن تجاوزوا 18 عامًا، كما يشترط أن يكون الطرفان يتابعان بعضهما على "ثريدز" أو "إنستجرام" لضمان الحماية من الرسائل العشوائية أو المزعجة.
واجهة الرسائل تشبه كثيرًا تصميم رسائل إنستجرام، مع أيقونة المغلف أسفل الشاشة تفتح صندوق الوارد، وتقتصر حاليًا على محادثات فردية فقط، فيما وعدت الشركة بطرح ميزات إضافية قريبًا، منها المحادثات الجماعية، وفلاتر تنظيم الرسائل، وخيارات تحكم لتحديد من يمكنه مراسلتك.
أما ميزة "Highlighter"، فتظهر في أقسام اكتشاف المحتوى داخل التطبيق، وتعرض منشورات أو موضوعات تحظى باهتمام ملحوظ، مع التركيز على المشاركات التي تقدم وجهات نظر مميزة أو تعليقات تستحق النقاش، وتقول "ميتا" إن الهدف هو إبراز ما يحدث تفاعلًا حقيقيًا بدلًا من الاكتفاء بما هو شائع فقط، دون الاعتماد على الوسوم التقليدية.
وبينما بدأ "ثريدز" كمنصة شبيهة بإنستجرام من حيث الشكل والمحتوى، تُشير "ميتا" إلى أن التطبيق بدأ يبني هوية مستقلة، إذ أن أكثر من ثلث المستخدمين النشطين يوميًا يتابعون حسابات مختلفة عن تلك التي يتابعونها على إنستجرام، ما يعكس توجهًا نحو فصل طبيعة الاستخدام بين التطبيقين.
ومع هذه التحديثات، يتحوّل "ثريدز" تدريجيًا إلى مساحة متكاملة تسمح ليس فقط بالنشر العلني، بل أيضًا بإجراء محادثات خاصة واستكشاف محتوى متجدد في الوقت الحقيقي، في خطوة تُقربه أكثر من كونه شبكة اجتماعية متكاملة للمحادثة والاكتشاف.
(اليوم السابع)
 
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