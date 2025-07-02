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تكنولوجيا وعلوم

طريقة ذكية جديدة من غوغل لإدارة تحميل التطبيقات

Lebanon 24
02-07-2025 | 15:00
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قد يحصل متجر غوغل بلاي قريبًا على تحديث صغير ولكنه مفيد لكيفية عرض تقدم التنزيل في لوحة الإشعارات، ووفقًا لتحليل حديث لملفات APK، يضيف أحدث إصدار من متجر بلاي إشعارًا أكثر دقة وفعالية لتنزيلات التطبيقات.
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ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، لا يزال هذا الإشعار المُحدّث يقتصر على عرض ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات أو ألعاب في المرة الواحدة.

ولكن الآن، بدلاً من زر "عرض المزيد"، يُظهر لك عدد التطبيقات أو الألعاب الإضافية التي تم تثبيتها مؤخرًا، ويُسهّل هذا التغيير متابعة التنزيلات دون الحاجة إلى فتح متجر بلاي.

كانت إحدى المشكلات الرئيسية في الإصدارات السابقة التي كانت قيد الاختبار لهذه الوظيفة، هي ظهور "0% من 0MB" بشكل مُربك حتى بعد انتهاء تنزيل التطبيقات.

تم استبدال ذلك الآن بعلامة "التطبيقات المُثبّتة مؤخرًا" أسفل اسم التطبيق، مما يُوضّح الأمور للمستخدمين.

يمكنك أيضًا تشغيل التطبيقات مباشرةً من الإشعار باستخدام زر "فتح"، والذي يعمل الآن كما هو متوقع، وبمجرد فتح التطبيق، يختفي من القائمة.

هذا يعني أن معظم المستخدمين لن يروا التصميم الجديد على الأرجح حتى تُطلقه جوجل على نطاق أوسع في إصدار مستقبلي من متجر Play.

مع أن هذا التغيير لن يُغير بشكل جذري كيفية استخدام المستخدمين لمتجر Play، إلا أنه يُحسّن التجربة بطريقة يسهل تقديرها، خاصةً لمن يُحمّلون الكثير من التطبيقات. (اليوم السابع)
 
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