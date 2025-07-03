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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق "تليغرام" يحصل على ميزات جديدة

Lebanon 24
03-07-2025 | 03:27
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أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن إطلاق تحديث جديد، حمل معه بعض الميزات التي تسهل استخدام التطبيق وتجعله أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.
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حمل التحديث الجديد لـ"تليغرام" في أنظمة أندرويد وiOS ميزة جديدة تدعى "القوائم التفاعلية للمهام داخل المحادثات"، تتيح هذه الميزة للمستخدم إمكانية إنشاء قوائم مهام تفاعلية داخل كل محادثة، سواء كانت محادثة فردية أو جماعية، وتعتبر هذه الميزة مثالية للأشخاص الذين يرغبون بتنسيق العمل بين الفرق أو المجموعات في الشركات والمؤسسات، كما يمكن مشاركة هذه القوائم في الدردشات الخاصة أو في المجموعات أو حفظها في سجل "الرسائل المحفوظة" للرجوع إليها لاحقا.

ولإنشاء"قائمة مهام" يمكن للمستخدم الضغط على علامة "+" داخل أي محادثة، ومن ثم خيار "قائمة" (To-Do List)، ومن ثم اختيار اسم للقائمة. 
 
إضافة إلى الميزة المذكورة حمل التحديث لمستخدمي "تليغرام" ميزات جديدة تتعلق بالنشر داخل التطبيق، إذ أصبح بإمكانه اقتراح منشورات للقنوات التي يشترك بها، مع إمكانية تحديد التاريخ والوقت المطلوبين للنشر، كما يمكن لمقترحي هذه المنشورات (المؤلفين) أن يعرضوا دفع مبالغ مالية لمالك القناة نظير نشر منشوراتهم، ويتاح الدفع باستخدام النجوم (Stars)، وهي وسيلة الدفع الرقمية الداخلية الخاصة بـ"تليغرام"، أو من خلال عملة Toncoin الرقمية، وفي حال حذف صاحب القناة المنشور قبل 24 ساعة يتم إعادة الأموال لصاحب المنشور.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزات المذكورة من خلال تحميل نسخة "تليغرام" الأخيرة التي باتت متوفرة على متجري app store وgoogle play للتطبيقات. (روسيا اليوم) 
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