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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق نموذج “Veo 3” لتوليد الفيديو في الشرق الأوسط

Lebanon 24
03-07-2025 | 10:56
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أعلنت شركة غوغل اليوم، إطلاق نموذجها الأحدث لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، (Veo 3)، عبر منصة (Gemini) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتوفر النموذج الآن لجميع مشتركي (Google AI Pro) في جميع أنحاء المنطقة، مما يمثل نقلة نوعية في قدرات إنشاء المحتوى المرئي والمسموع.
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ويتميز نموذج (Veo 3) بقدرته غير المسبوقة على إنتاج مؤثرات صوتية، وأصوات خلفية، وحوارات متزامنة مع المقاطع التي يُنشئها، وهي المرة الأولى التي تتوفر فيها هذه الإمكانية في نماذج غوغل لتوليد الفيديو، ويُمكّن هذا النموذج المستخدمين من تحقيق رؤيتهم الإبداعية عبر مزيج متكامل من المرئيات والأصوات المختلفة، مما يفتح آفاقًا جديدة للمبدعين وصناع المحتوى.

أعلنت شركة غوغل اليوم، إطلاق نموذجها الأحدث لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، (Veo 3)، عبر منصة (Gemini) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتوفر النموذج الآن لجميع مشتركي (Google AI Pro) في جميع أنحاء المنطقة، مما يمثل نقلة نوعية في قدرات إنشاء المحتوى المرئي والمسموع.

ويتميز نموذج (Veo 3) بقدرته غير المسبوقة على إنتاج مؤثرات صوتية، وأصوات خلفية، وحوارات متزامنة مع المقاطع التي يُنشئها، وهي المرة الأولى التي تتوفر فيها هذه الإمكانية في نماذج جوجل لتوليد الفيديو، ويُمكّن هذا النموذج المستخدمين من تحقيق رؤيتهم الإبداعية عبر مزيج متكامل من المرئيات والأصوات المختلفة، مما يفتح آفاقًا جديدة للمبدعين وصناع المحتوى.
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