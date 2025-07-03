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تكنولوجيا وعلوم

تحرّك غير عادي من "OpenAI"... تأجير طاقة بحجم مفاعلات نووية!

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:55
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وافقت شركة OpenAI على استئجار طاقة حوسبة هائلة من مراكز بيانات "أوراكل" كجزء من مبادرة "ستارغيت"، مما يُبرز المتطلبات المُلحة لمنتجات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
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ستستأجر شركة الذكاء الاصطناعي سعة إضافية من "أوراكل"، يبلغ مجموعها حوالي 4.5 غيغاواط من طاقة مراكز البيانات في أميركا، وفقًا لأشخاص مُطلعين على العمل، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات خاصة.

يُمثل هذا حجمًا غير مسبوق من الطاقة يُمكن أن يُغذي ملايين المنازل الأميركية، بحسب تقرير نشره موقع "scmp".

يُعادل الغيغاواط الواحد طاقة مُفاعل نووي واحد، ويُمكنه توفير الكهرباء لحوالي 750 ألف منزل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة أوراكل أنها وقّعت صفقة حوسبة سحابية واحدة بقيمة 30 مليار دولار من الإيرادات السنوية بدءًا من السنة المالية 2028، دون ذكر اسم العميل.

ووفقًا لأحد المصادر، تُشكّل هذه الاتفاقية مع "ستارغيت" جزءًا على الأقل من هذا العقد المُفصَح عنه.

"ستارغيت" - مشروع "OpenAI" مع شركاء من بينهم "أوراكل" ومجموعة "سوفت بنك" لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - أُعلن عنه لأول مرة في يناير في البيت الأبيض.

وحتى الآن، طورت "أوراكل" مركز بيانات ضخمًا في أبيلين بولاية تكساس لصالح "OpenAI" بالتعاون مع شريك التطوير كروزو.

ولتلبية الطلب الإضافي من "OpenAI"، ستطور "أوراكل" مراكز بيانات متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع شركاء، وفقًا للمصادر.

وأضافوا أن مواقع في ولايات تشمل تكساس وميشيغان وويسكونسن ووايومنغ قيد الدراسة، بالإضافة إلى توسيع موقع أبيلين من سعة الطاقة الحالية البالغة 1.2 غيغاواط إلى حوالي 2 غيغاواط.

وقال أحد المصادر إن "OpenAI" تدرس أيضًا مواقع في نيو مكسيكو وجورجيا وأوهايو وبنسلفانيا.

ستكون هذه المشاريع الجديدة جزءًا من مشروع "ستارغيت"، وقد تتغير تفاصيل الخطط، وفقًا لشخص مطلع على الخطط.

اكتسبت "أوراكل" المعروفة ببرمجيات قواعد البيانات، زخمًا في سوق تأجير الطاقة الحاسوبية والتخزين عبر الإنترنت، ويعود ذلك جزئيًا إلى استهداف العملاء الذين يركزون على أعمال الذكاء الاصطناعي.

وتتجاوز قيمة الصفقة البالغة 30 مليار دولار الحجم الحالي لكامل أعمال البنية التحتية السحابية للشركة.

ذكرت شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء أن إنفاق أوراكل الهائل على بناء البنية التحتية السحابية يُثقل كاهل التدفق النقدي، وأن وتيرة الإنفاق الحالية أعلى من المتوقع.

ومع ذلك، أبدت الشركة استحسانها لاستراتيجية "أوراكل" السحابية على المدى الطويل.

أعلنت شركة OpenAI في مايو أنها تُساهم في تطوير مشروع "ستارغيت" في الإمارات مع شركات "أوراكل"، و"Crusoe"، وشركة صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي "إنفيديا" وشركة سيسكو وشركة G42، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي يدعمها صندوق الثروة السيادية للدولة.
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