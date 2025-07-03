"غوغل" تطلق نموذجاً جديداً لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

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أعلنت " "، اليوم الخميس، عن إطلاقها نموذج Veo 3 لإنشاء مقاطع الفيديو لمستخدمي " " في أكثر من 159 دولة.يتوفر إنشاء مقاطع الفيديو عبر النموذج الجديد فقط لمشتركي باقة AI Pro المدفوعة من "غوغل"، وبحد أقصى 3 مقاطع فيديو يوميًا.يتيح Veo 3، الذي عرضته غوغل" في ، للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 8 ثوانٍ باستخدام رسائل نصية.قال جوش وودوارد، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، بإن الشركة تعمل على إضافة إمكانية إنشاء الصور إلى مقاطع الفيديو إلى جيميني.وكان ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة ديب مايند، وهي منظمة أبحاث التابعة لـ "غوغل"، قد ألمح إلى إمكانية استخدام Veo 3، أحدث نموذج لتوليد الفيديو من "غوغل"، في ألعاب الفيديو.تخطط "غوغل" لتحويل نموذجها الأساسي متعدد الوسائط، Gemini 2.5 Pro، إلى نموذج عالمي يُحاكي جوانب من الدماغ .في ديسمبر، كشفت "ديب مايند" عن Genie 2، وهو نموذج يُمكنه توليد مجموعة "لا نهائية" من العوالم القابلة للعب.وفي الشهر التالي، أفدنا بأن "غوغل" تُشكّل فريقًا جديدًا للعمل على نماذج الذكاء الاصطناعي التي يُمكنها محاكاة العالم الحقيقي.