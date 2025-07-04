شركة Amazon تطلق روبوتها المليون في مراكز التوزيع العالمية

أعلنت شركة Amazon الأميركية، إحدى أكبر للبيع بالتجزئة وتطوير الإلكترونيات، عن وصول عدد الروبوتات العاملة في مرافقها إلى مليون .

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وأشارت الشركة على مواقعها الرسمية على الإنترنت إلى أن الروبوت رقم مليون من روبوتاتها بدأ تشغيله في مركز لمعالجة طلبات البضائع تابع لها في .



وجاء في بيان صادر عن الشركة:"بدأنا في 2012 بنوع واحد من الروبوتات قادر على نقل رفوف البضائع عبر أرضيات المستودعات، أما اليوم فندير أسطولا متنوعا من الروبوتات المتطورة.. نحن نصنّع روبوتاتنا في بالتعاون مع موردين محليين، ثم ننشرها عالميا".

كما كشفت الشركة عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي جديد باسم DeepFleet مهمته إدارة حركة الروبوتات، وسيتولى هذا النظام تنسيق تنقل الآلات داخل المستودعات، مما يقلل زمن حركة الروبوتات بنسبة 10%.

ونوهت Amazon إلى أن DeepFleet سيسهم في خفض وقت معالجة الطلبات وتقليل التكاليف التشغيلية واستهلاك الطاقة. (روسيا اليوم)