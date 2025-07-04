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تكنولوجيا وعلوم
Magic V5.. شركة Honor تطلق أنحف هاتف قابل للطي في العالم!
Lebanon 24
04-07-2025
|
02:24
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أعلنت هونور عن جهازها الجديد Magic V5 الذي حصل على أنحف هيكل من بين هياكل الهواتف القابلة للطي حاليا.
ويأتي هيكل Honor Magic V5 بسماكة 4.2 ملم فقط وهو مفتوح على مصراعيه، وتبلغ سماكته 8.8 ملم وهو مطوي، كما حصل على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP58/IP59، ودعم بتقنية تسمح باستخدام القلم الذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.
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شاشة الهاتف الأساسية أتت Foldable LTPO AMOLED قابلة للطي، مقاسها 7.95 بوصة، دقة عرضها (2172/2352) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 5000 شمعة/م تقريبا، وشاشته الخارجية جاءت LTPO OLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (1060/2376) بيكسل.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12/15 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
جاءت كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+64+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل.
حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطاريات بسعة 5820 و6100 ميلي أمبير، وتعمل بطارياته مع شواحن سريعة باستطاعة 66 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم)
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