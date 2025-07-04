5 أجهزة يجب فصلها عن الكهرباء قبل مغادرة المنزل لأيام.. ما هي؟

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ينصح الخبراء بفصل خمسة أنواع من الأجهزة عن الكهرباء قبل مغادرة المنزل لفترة طويلة، للوقاية من الحرائق العرضية وتوفير المال، حيث تواصل بعض الأجهزة استهلاك الكهرباء حتى عند عدم استخدامها، ما يرفع فاتورة الكهرباء ويزيد خطر الأعطال أو الحريق.1. شواحن البطارياتبطاريات "الليثيوم " الشائعة في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والدراجات الكهربائية قد ترتفع حرارتها وتسبب حريقاً إذا تُركت متصلة بالشاحن لفترة طويلة. يجب فصل البطاريات والشواحن بمجرد اكتمال الشحن، وتخزينها في مكان بارد وبعيد عن الأشياء القابلة للاشتعال.2. المدافئ الكهربائيةتعتبر من أبرز مسببات الحرائق المنزلية، إذ يمكن أن تتسبب في ذوبان المقابس وارتفاع درجة الحرارة إذا تُركت قيد التشغيل أو موصولة بالكهرباء لفترات طويلة.3. أجهزة سطح الطاولة الصغيرةتشمل محمصات الخبز، الأفران الصغيرة، الغلايات الكهربائية، وغيرها. قد تتسبب هذه الأجهزة في أعطال كهربائية أو حرائق بسبب تراكم الفتات والزيوت داخلها، لذلك يُنصح بفصلها دائماً قبل مغادرة المنزل.4. أنظمة الترفيه المنزليمثل أجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة التلفزيون الذكية، التي تستمر باستهلاك الكهرباء في وضع الاستعداد، ما يزيد الفاتورة ويشكّل خطراً كهربائياً. يُفضل فصلها بالكامل عند السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة.5. أدوات تصفيف الشعرمكواة الشعر، مجففات الشعر وغيرها من أدوات التصفيف قد تسبب حرائق إذا تُركت موصولة بالكهرباء خاصة في الحمامات أو قرب المياه. يُنصح باستخدام مقابس تحتوي على "قواطع الدائرة الأرضية" لضمان الحماية، وفصل الأدوات بعد كل استخدام.ختاماً، فصل هذه الأجهزة البسيطة عن الكهرباء قبل السفر خطوة فعالة لحماية المنزل وتوفير المال. (ارم نيوز)