مزايا جديدة في تحديث تيليغرام الأخير

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أعلنت تيليغرام عن تحديث جديد لتطبيقها يُمكّن مُنشئي المحتوى من تحقيق الدخل مباشرةً من داخل المنصة، بالإضافة إلى المزيد من الميزات، باستخدام قوائم التحقق، يُمكن لمستخدمي تيليجرام بريميوم إنشاء قوائم تحقق تفاعلية في المحادثات الفردية والجماعية لإدارة المهام وتتبع التقدم فورًا، كما يُمكن لمشتركي القنوات اقتراح منشورات في القنوات، مما يُتيح لمنشئي المحتوى فرصة جديدة لكسب المال على المنصة.أضافت تيليجرام ثلاث ميزات جديدة كجزء من تحديثها الأخير: قوائم تحقق تعاونية، ومنشورات مقترحة، وخيارات تحقيق دخل مُحسّنة لمنشئي المحتوى.تُتيح قوائم التحقق التعاونية لمشتركي تيليجرام بريميوم إنشاء قوائم تحقق تفاعلية لاستخدامات مُختلفة، بما في ذلك المشاريع الجماعية أو قوائم المشتريات، تعمل هذه الميزة في المحادثات الجماعية، والمحادثات الفردية، وحتى الرسائل المحفوظة، كما تُتيح المزيد من التحكم، من خلال السماح لمنشئي المحتوى بتحديد من يُمكنه وضع علامة على العناصر أو إضافة إدخالات إلى قائمة التحقق، على تيليجرام، يمكن للمستخدمين النقر على قائمة المرفقات واختيار "قائمة التحقق" لإنشاء قوائم تحقق تعاونية.ويستطيع مشتركو القنوات الآن اقتراح محتوى، مثل مقاطع الفيديو الترويجية، أو أعمال المعجبين الفنية، أو مراجعات المنتجات، في القنوات التي يتابعونها، يهدف هذا إلى زيادة التفاعل، ويُتيح لمنشئي المحتوى تلقي ومراجعة المحتوى من مجتمعاتهم المُنشأة.ويمكن جدولة المنشورات المقترحة على تيليجرام لتاريخ محدد، وفقًا للشركة، كما تم توسيع هذه الميزة لتشمل إمكانية تمويل المنشورات المقترحة لدعم منشئي المحتوى، يمكن للمشتركين تمويل المنشورات باستخدام نجوم تيليجرام أو عملة Toncoin، وسيحصل مالكو القنوات على مكافآت بعد 24 ساعة من نشر المنشور.وفقًا للمنصة، يمكن لمن لا يملكون حساب Apple Pay أو Google Pay شراء العملات عبر Fragment و PremiumBot على تيليجرام، مع ذلك، يُرجى من المستخدمين ملاحظة أن المدفوعات التي تتم عبر Toncoin نهائية وغير قابلة للاسترداد.وأخيرًا، تتضمن المنشورات المقترحة أدوات مدمجة لتحقيق الدخل للقنوات، يزعم تطبيق المراسلة الفورية أنه يُمكّن المبدعين من كسب عروض ترويجية بالعمولة، وجمع المحتوى من الجمهور، وتحقيق إيرادات دون مغادرة التطبيق، كما سيتمكن المبدعون من تعديل المحتوى المُرسل والتفاوض عليه قبل نشره. (اليوم السابع)