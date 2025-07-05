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تكنولوجيا وعلوم

تجنب الدفع الزائد.. كيف تشتري اللابتوب الأنسب لك؟

Lebanon 24
05-07-2025 | 15:00
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في ظل الاعتماد المتزايد على أجهزة اللابتوب سواء في الدراسة أو العمل أو حتى في الترفيه، تزداد الحيرة لدى الكثيرين عند اتخاذ قرار الشراء، فبين عشرات الماركات والموديلات والمواصفات المختلفة، يصبح من السهل الوقوع في فخ شراء جهاز إمّا بإمكانيات أقل من المطلوب أو بسعر أعلى مما يستحقه، وفيما نرصد لك الخطوات الأساسية لاختيار لابتوب مناسب دون دفع مبالغ زائدة.
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1. حدد احتياجاتك الفعلية
أول خطوة لتوفير المال هي أن تعرف بدقة ما الذي تحتاجه. هل تستخدم الجهاز لتصفح الإنترنت ومتابعة الأعمال المكتبية؟ أم أنك بحاجة إلى جهاز لتحرير الفيديوهات والألعاب الثقيلة؟ تقسيم استخدامك اليومي سيساعدك في تحديد الفئة المناسبة من الأجهزة.
 
2. لا تنخدع بالمواصفات التسويقية
بعض الشركات تروج لأجهزتها باستخدام أرقام مبالغ فيها دون توضيح الأداء الفعلي.
 
3. تجنب الموديلات الجديدة جدًا
شراء موديل تم إطلاقه مؤخرًا قد يعني دفع سعر مرتفع مقابل تقنيات لم تُختبر بعد أو لا تحتاج إليها. من الأفضل شراء موديلات مرّ عليها عام أو اثنان؛ تكون قد حصلت على تقييمات جيدة وانخفض سعرها.

 4. لا تهمل اللابتوبات المجددة (Refurbished)
بعض الأجهزة المُجددة من قبل الشركات تأتي بحالة شبه جديدة وسعر أقل كثيرًا من الأجهزة الجديدة، ومع ذلك تقدم نفس الأداء تقريبًا. فقط تأكد من وجود ضمان رسمي من الشركة.

 5. قارن الأسعار جيدًا قبل الشراء
استخدم مواقع مقارنة الأسعار، وتحقق من العروض الموسمية مثل "الجمعة البيضاء" أو "تخفيضات العودة إلى المدارس". كما يُفضل الشراء من متاجر موثوقة تتيح الاستبدال أو الضمان المعتمد.

6. لا تنسَ تجربة لوحة المفاتيح والشاشة
حتى مع أفضل المواصفات، قد يكون الجهاز غير مريح في الاستخدام العملي. تأكد من تجربة لوحة المفاتيح وجودة الشاشة (خاصة الزوايا والسطوع) قبل الشراء.
(اليوم السابع)
 
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