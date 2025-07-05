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نهاية غير متوقعة لكبسولة فضائية تحمل رماد 166 شخصًا

Lebanon 24
05-07-2025 | 23:00
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لاقت كبسولة فضائية تحمل رماد 166 شخصًا مصيرًا مخيبًا للآمال عندما سقطت في المحيط الهادئ، وأُطلقت كبسولة نيكس في 23 حزيران كجزء من مبادرة "المهمة الممكنة" التي أطلقتها شركة الاستكشاف الألمانية الناشئة (TEC)، وصُممت لإرسال حمولتها في رحلة أخيرة إلى الفضاء.
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ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان الهدف من الكبسولة هو نقل الرماد بأمان إلى الأرض بعد الرحلات، محققةً بذلك رغبتهم الأخيرة في أن يصبحوا رواد فضاء.

ولكن بعد أن أكملت الكبسولة دورتين حول الأرض، "حدث خلل" وفقدت المركبة أثناء عودتها المخطط لها إلى الغلاف الجوي، وفقًا لتشارلز م. تشافر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيليستيس.

نُفذت المهمة بالشراكة مع سيليستيس، وهي شركة مقرها تكساس متخصصة في دفن الجثث في الفضاء.

وفقًا لشركة TEC، كان إطلاق المركبة الفضائية ناجحًا، وتم تشغيل الحمولة كما هو متوقع في المدار، بل أعادت المركبة الفضائية الاتصال بعد انقطاع قصير أثناء إعادة الدخول.

ومع ذلك، قبل لحظات من الموعد المقرر لهبوط الكبسولة وعودتها سالمة إلى الأرض، واجهت المهمة عقبة.

كشفت شركة TEC أنها "فقدت الاتصال" بالكبسولة قبل دقائق قليلة من هبوطها المقرر، وقالت الشركة، التي احتفلت بالإنجازات السابقة للكبسولة، في بيان: "نعتذر لجميع عملائنا الذين عهدوا إلينا بحمولاتهم".

وأضافت شركة TEC أن الحمولة، إلى جانب رفات المتوفين، العديد من المواد التجريبية الأخرى، فُقدت في المحيط الهادئ.

على الرغم من الخسارة، قدمت شركة سيليستيس تعازيها لعائلات من كان أحباؤهم على متن المهمة.

وكتب تشافر: "على الرغم من اعتقادنا حاليًا بعدم قدرتنا على إعادة كبسولات الطيران، إلا أننا نأمل أن تجد العائلات بعض السكينة عند معرفة أن أحباءهم كانوا جزءًا من رحلة تاريخية، انطلقوا إلى الفضاء، وداروا حول الأرض، وهم الآن يرقدون في رحاب المحيط الهادئ، على غرار تشتت بحري تقليدي ومُكرّم". (اليوم السابع)
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