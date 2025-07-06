مايكروسوفت تغادر باكستان والسبب ليس الأرباح!

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أعلنت شركة إغلاق عملياتها المباشرة في باكستان، لتنهي بذلك وجودًا استمر نحو ربع قرن في الدولة الواقعة جنوب ، ضمن خطة لإعادة هيكلة نموذجها التشغيلي على مستوى عالميًا.وأكدت الشركة الأميركية في تصريح لموقع " " أن خدماتها للعملاء في باكستان ستُدار مستقبلًا عبر شركاء معتمدين ومكاتب إقليمية قريبة، مشيرةً إلى أن الاتفاقيات الحالية ومستويات الخدمة لن تتأثر بالتغيير.وقال متحدث باسم مايكروسوفت: "إننا نطبق هذا النموذج بنجاح في عدد من الدول حول العالم، وما زال عملاؤنا على رأس أولوياتنا، ويمكنهم توقع مستوى الخدمة العالي نفسه مستقبلًا".ورغم أن القرار أثار الكثير من الجدل، إلا أن تأثيره الفعلي على الوظائف في باكستان محدود، إذ سيطال خمسة موظفين فقط، نظرًا إلى أن الشركة لم تكن تملك أي فرق هندسية داخل البلاد، واقتصرت أنشطتها على تسويق الخدمات السحابية مثل مثل وOffice 365.ويأتي انسحاب مايكروسوفت في سياق خطة تقشف عالمية، إذ خفضت الشركة مؤخرًا نحو 4% من قوتها العاملة، أي ما يعادل 9 آلاف وظيفة، لا سيما في قسم الألعاب.كانت الشركة قد بدأت منذ سنوات بنقل إدارة التراخيص والعقود الخاصة بباكستان إلى مركزها في إيرلندا، فيما تولت شركات محلية معتمدة المهام التشغيلية اليومية.وأعلن جواد ، أول مدير لمايكروسوفت في باكستان، الخبر عبر منشور في منصة لينكدإن، قال فيه: "هذا ليس مجرد انسحاب تجاري، بل هو إشارة مقلقة إلى بيئة لم تعد حتى الكبرى قادرة على الاستمرار فيها".ويشير هذا الانسحاب إلى التحديات الأوسع التي يواجهها قطاع التكنولوجيا في باكستان، حيث أخفقت البلاد في ترسيخ نفسها كمركز إقليمي رائد للخدمات التقنية، مقارنةً بجيرانها مثل .في المقابل، تواصل شركات محلية، إلى جانب شركات صينية مثل " "، السيطرة على البنية التحتية التقنية وتقديم خدمات للبنوك وشركات الاتصالات في باكستان.