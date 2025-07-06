إليكم مواصفات الهاتف الأفضل من غوغل

بدأت بالترويج لهاتف Pixel 10 Pro XL الذي ستنافس من خلاله أفضل هواتف وآبل.

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حصل الهاتف على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68 ، أبعاده (162.8/76.6/8.5) ملم، وزنه 221 غ.



شاشته أتت LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1344/2992) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3000 شمعة/م، كثافتها 482 بيكسل/الإنش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Google Tensor G5 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G715 MC7، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+48+48) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وقادرة على توثيق فيديوهات بدقة 8K، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 42 ميغابيكسل.



حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات لإرسال الرسائل عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الطوارئ، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 39 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 23 واط. (روسيا اليوم)