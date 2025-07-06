28
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"ناسا" تكتشف سر اختفاء المياه والحياة على المريخ
Lebanon 24
06-07-2025
|
10:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت
وكالة الفضاء الأميركية
"
ناسا
" من اكتشاف السبب وراء اختفاء المياه والحياة بشكل كامل من على كوكب
المريخ
، وحاولت التوصل إلى إجابة على السؤال الذي لطالما شغل العلماء، وهو: لماذا يُعتبر المريخ قاحلاً وغير صالح للسكن، بينما ازدهرت الحياة على كوكب الأرض المشابه له نسبياً؟
Advertisement
وكشفت دراسة جديدة أن اكتشافاً توصلت إليه مركبة جوالة تابعة لوكالة "ناسا" قد قدّم إجابة على هذا اللغز، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الأنهار كانت تتدفق بشكل متقطع على المريخ، إلا أنه كان مُقدّراً له أن يكون كوكباً صحراوياً في معظمه.
وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" الأميركي، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن الاعتقاد السائد لدى العلماء هو أن المريخ يحتوي حالياً على جميع المكونات الضرورية للحياة باستثناء العنصر الأهم وهو الماء السائل.
ومع ذلك، فإن السطح الأحمر محفور بواسطة أنهار وبحيرات قديمة، مما يشير إلى أن الماء كان يتدفق في يوم من الأيام على أقرب جار لنا.
وتبحث حالياً العديد من المركبات الجوالة على المريخ عن علامات حياة ربما كانت موجودة في تلك العصور الأكثر ملاءمة للسكن، منذ ملايين السنين. (العربية)
مواضيع ذات صلة
دراسة جديدة تكشف سرّ "الخطوط الداكنة" على المريخ
Lebanon 24
دراسة جديدة تكشف سرّ "الخطوط الداكنة" على المريخ
06/07/2025 22:11:46
06/07/2025 22:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خدعة الكوكب الأحمر؟ العلم يكشف سر لون المريخ الحقيقي
Lebanon 24
خدعة الكوكب الأحمر؟ العلم يكشف سر لون المريخ الحقيقي
06/07/2025 22:11:46
06/07/2025 22:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
على المريخ... العثور على موقع واعد للحياة البشرية!
Lebanon 24
على المريخ... العثور على موقع واعد للحياة البشرية!
06/07/2025 22:11:46
06/07/2025 22:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 15 عامًا... اكتشاف بركان مريخي خفي (صور)
Lebanon 24
بعد 15 عامًا... اكتشاف بركان مريخي خفي (صور)
06/07/2025 22:11:46
06/07/2025 22:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"تيك توك" ينجو من الحظر في أميركا: تطبيق جديد واتفاق شبه مكتمل
Lebanon 24
"تيك توك" ينجو من الحظر في أميركا: تطبيق جديد واتفاق شبه مكتمل
15:02 | 2025-07-06
06/07/2025 03:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مواصفات الهاتف الأفضل من غوغل
Lebanon 24
إليكم مواصفات الهاتف الأفضل من غوغل
09:22 | 2025-07-06
06/07/2025 09:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. Motorola تطلق هاتفها المنافس
Lebanon 24
قريباً.. Motorola تطلق هاتفها المنافس
07:17 | 2025-07-06
06/07/2025 07:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تغادر باكستان والسبب ليس الأرباح!
Lebanon 24
مايكروسوفت تغادر باكستان والسبب ليس الأرباح!
02:00 | 2025-07-06
06/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية غير متوقعة لكبسولة فضائية تحمل رماد 166 شخصًا
Lebanon 24
نهاية غير متوقعة لكبسولة فضائية تحمل رماد 166 شخصًا
23:00 | 2025-07-05
05/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!
00:09 | 2025-07-06
06/07/2025 12:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
23:21 | 2025-07-05
05/07/2025 11:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
09:08 | 2025-07-06
06/07/2025 09:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
06:00 | 2025-07-06
06/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:02 | 2025-07-06
"تيك توك" ينجو من الحظر في أميركا: تطبيق جديد واتفاق شبه مكتمل
09:22 | 2025-07-06
إليكم مواصفات الهاتف الأفضل من غوغل
07:17 | 2025-07-06
قريباً.. Motorola تطلق هاتفها المنافس
02:00 | 2025-07-06
مايكروسوفت تغادر باكستان والسبب ليس الأرباح!
23:00 | 2025-07-05
نهاية غير متوقعة لكبسولة فضائية تحمل رماد 166 شخصًا
15:00 | 2025-07-05
تجنب الدفع الزائد.. كيف تشتري اللابتوب الأنسب لك؟
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
06/07/2025 22:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
06/07/2025 22:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
06/07/2025 22:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24