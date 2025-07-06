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كشف علماء الآثار في موقع "نيومارك-نورد" شرق عن أدلة تعود إلى نحو 125 ألف عام، تُظهر أن إنسان نياندرتال كان يُدير موقعًا شبيهًا بـ"مصنع للدهون"، حيث كان يكسر عظام الثدييات الكبيرة لاستخلاص نخاع العظم والشحوم كمصدر غذائي عالي القيمة.ويُعد هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة Science Advances، أقدم دليل على معالجة منظمة للعظام بهذا الحجم والدقة. ووجد الباحثون أكثر من 100 ألف قطعة عظمية تعود لما لا يقل عن 172 حيوانًا، أظهرت علامات ذبح وكسر متعمد، إلى جانب أدلة على إشعال نار واستخدام أدوات بدائية.يشير هذا النشاط المكثف إلى أن نياندرتال لم يكن مجرد صياد عشوائي، بل كان يُخطط، يُخزّن، ويُدير موارده بوعي استراتيجي، وهو ما يعزز صورة إنسان نياندرتال ككائن ذكي ومنظم، لا كما صوّرته النظريات القديمة على أنه بدائي.ويقول الباحثون إن حجم الموقع وحالة الحفظ الاستثنائية تتيحان فرصة فريدة لدراسة تأثير نياندرتال على بيئته الحيوانية والنباتية، ولفهم أكثر عمقًا لماهية حياته اليومية، وعلاقته بالعالم من حوله.