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تكنولوجيا وعلوم

Sennheiser تحتفل بعيدها الـ80 بإصدار فني خاص من Momentum 4

Lebanon 24
07-07-2025 | 07:54
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رغم الإشادات الكبيرة التي حصدتها سماعات Sennheiser Momentum 4 من حيث الأداء الصوتي — حتى إنها نالت تقييم خمس نجوم وجائزة T3 البلاتينية — إلا أن تصميمها لم يكن دومًا محل انبهار بصري. لكن هذا الواقع تغيّر مع إصدار خاص وجريء يعيد رسم هوية السماعة ويمنحها لمسة شبابية مفعمة بالألوان.
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النسخة الجديدة التي طُرحت احتفاءً بالذكرى الثمانين لتأسيس الشركة الألمانية، جاءت نتيجة تعاون لافت مع فنان الغرافيتي الشهير Truluv، الذي طبع لمساته على التصميم الخارجي للسماعة، مانحًا إياها طابعًا عصريًا مستوحى من الموجات الصوتية وثقافة الشارع.

اللون الأصفر الساطع الذي يزيّن الجزء الداخلي لعصابة الرأس، إلى جانب الرسومات الفنية المتقنة على أغطية الأذن، ليست مجرد عناصر تجميلية، بل تحية واضحة لتراث Sennheiser، وتحديدًا لسماعات HD 414 الشهيرة التي أُطلقت عام 1968 بوسائد أذن صفراء مميزة.

فيما يخص المواصفات، يحتفظ الإصدار الخاص بكل مزايا النسخة الأصلية، من عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة، وميزة إلغاء الضجيج النشطة المتكيفة، إلى إمكانية تخصيص الصوت عبر التطبيق، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن التوازن بين الأداء الفني والمظهر الجريء. (t3)
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