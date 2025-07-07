5 حقائق مدهشة.. كيف تعمل روبوتات الدردشة الذكية؟

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روبوتات الدردشة الذكية مثل ChatGPT باتت تحتلّ مكانة محورية في عالم التكنولوجيا اليوم، بفضل قدرتها على تقديم معلومات وإجابات فورية لمختلف الأسئلة، لكنها في الواقع تعتمد على تقنيات معقّدة تختلف تمامًا عن طريقة تفكير البشر.فيما يلي خمس حقائق تلخّص كيفية عمل هذه الروبوتات:أولًا، تعتمد هذه الأنظمة على تغذية راجعة بشرية لضمان دقّتها وأمانها، حيث يبدأ تدريبها بجمع كميات ضخمة من النصوص، لكنها بحاجة إلى إشراف بشري يضيف لها بُعدًا أخلاقيًا ويمنعها من تقديم معلومات خطيرة.ثانيًا، لا تتعامل مع اللغة كبشر، بل تحللها إلى رموز صغيرة، قد تكون كلمات أو أجزاء من كلمات، ما يؤدي أحيانًا إلى تقسيمات لغوية غير مألوفة.ثالثًا، معلومات هذه الروبوتات ليست آنية، بل تتوقف عند تاريخ محدد، مثل ChatGPT الذي ينتهي تدريبه المعرفي في يونيو 2024، ولا يمكنه مواكبة الأحداث الأحدث من دون اللجوء للبحث المباشر عبر الإنترنت.رابعًا، رغم دقّتها الظاهرة، قد تقع في فخ "الهلوسة"، أي تقديم معلومات غير صحيحة لكنها تبدو مقنعة ومنطقية لغويًا، وهو ما يتطلب دائمًا التحقق من صحة المعلومات.أخيرًا، تتميز بقدرتها على حل المسائل الرياضية باحترافية، حيث تقسم المشكلات المعقدة إلى أجزاء صغيرة وتُعالجها خطوة بخطوة للوصول إلى النتيجة النهائية.ويؤكد الخبراء أن فهم طريقة عمل هذه الروبوتات وحدودها يمكّننا من استخدامها بفعالية ووعي أكبر، مع إدراك أنها ما تزال تقنية قيد التطوير وليست بديلاً مطلقًا للعقل . (روسيا اليوم)