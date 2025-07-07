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تكنولوجيا وعلوم
تحذير لمستخدمي آيفون.. هذه الميزة قد تهدد خصوصيتك
Lebanon 24
07-07-2025
|
16:33
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حذّرت تقارير تقنية حديثة من ميزة في تطبيق iMessage على
أجهزة آيفون
قد تُعرّض خصوصية المستخدمين للخطر من دون علمهم.
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الميزة المعروفة باسم "رفع الهاتف للاستماع" (Raise to Listen)، والمفعّلة افتراضيًا، تسمح للمستخدم بالاستماع إلى الرسائل الصوتية بمجرد تقريب الهاتف من الأذن. إلا أن هذه الخاصية قد تعمل أحيانًا بشكل غير دقيق، ما يؤدي إلى تسجيل رسائل صوتية تلقائيًا وإرسالها عن غير قصد.
وتبرز خطورة الأمر في إمكانية بدء التسجيل أثناء وجود الهاتف في الجيب أو الحقيبة، أو عند ملامسته للأذن عن طريق الخطأ أثناء فتح المحادثة، ما قد ينتج عنه إرسال تسجيلات فارغة أو، في بعض الحالات، تسجيل أحاديث خاصة أو معلومات حساسة.
تعددت شكاوى مستخدمي آيفون حول هذه المشكلة على الإنترنت، ما دفع شركة آبل إلى التوصية بتعطيل هذه الميزة لمنع حدوث مواقف محرجة أو انتهاك للخصوصية.
يمكن تعطيل ميزة "رفع للاستماع" من خلال: الدخول إلى الإعدادات (Settings)، اختيار الرسائل (Messages)،، التمرير لأسفل حتى العثور على خيار "رفع للاستماع" (Raise to Listen) وإيقافه يدويًا.
ورغم أن تعطيل الميزة قد يُصعّب قليلاً عملية الاستماع للرسائل الصوتية، إلا أنه يُعدّ خطوة ضرورية لحماية الخصوصية ومنع إرسال تسجيلات غير مقصودة. (ارم نيوز)
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