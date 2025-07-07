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تكنولوجيا وعلوم

تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف

Lebanon 24
07-07-2025 | 23:00
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كشف تسريب جديد عن تفاصيل مثيرة لهاتف "آيفون 17 برو ماكس" المرتقب من شركة آبل، والمتوقع طرحه في أيلول المقبل، أبرزها سعة البطارية الأكبر في تاريخ هواتف آيفون.
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ووفقًا للتسريب، سيأتي الهاتف الجديد ببطارية تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير/ساعة، متفوقًا على بطارية طراز "آيفون 16 برو ماكس" الحالية التي تبلغ سعتها 4676 مللي أمبير/ساعة.

هذه الزيادة في سعة البطارية ستنعكس أيضًا على التصميم، حيث من المتوقع أن يصبح الهاتف أكثر سمكًا، ليصل إلى 8.725 ملم مقارنة بـ 8.25 ملم في الطراز السابق، أي بزيادة طفيفة قدرها نصف مليمتر.

ويتوقع أن يساهم ذلك في تحسين عمر البطارية، الذي قد يصل إلى حوالي 35 ساعة من الاستخدام، مقارنة بـ 33 ساعة في الجيل الحالي، رغم أن بعض الخبراء يحذرون من أن الميزات الإضافية في الهاتف الجديد، مثل نظام تبريد غرفة البخار وتحسينات الكاميرا، قد تستهلك جزءًا من هذه السعة الإضافية.

ويأتي هذا التسريب في سياق سلسلة من المعلومات المتداولة حول تغييرات متوقعة في تصميم ومواصفات هاتف "آيفون 17 برو ماكس"، من بينها أيضًا تغيير موقع شعار آبل على الجهاز. (ارم نيوز)
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