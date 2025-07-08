29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هاتف ذكي.. Sharp تعلن عن منافسها الجديد في عالم أندرويد
Lebanon 24
08-07-2025
|
00:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت Sharp عن هاتفها الذكي الجديد الذي حصل على مواصفات جيّدة وسيطرح بسعر منافس قريبا.
حصل هاتف Aquos wish5 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (166768.8) ملم، وزنه 187 غ.
Advertisement
شاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددا 120 هيرتز، كثافتها 267 بيكسل/الإنش تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ونعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 46/128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لعمق الصورة، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD.
زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 27 واط، وسيطرح بأسعار متافسة تبدأ من 200
يورو
تقريبا.
مواضيع ذات صلة
بهاتف منافس.. Alcatel تعود لعالم الأجهزة الذكية
Lebanon 24
بهاتف منافس.. Alcatel تعود لعالم الأجهزة الذكية
08/07/2025 10:44:09
08/07/2025 10:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Vivo تعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة وسعر منافس.. Vivo تعلن عن هاتفها الجديد
08/07/2025 10:44:09
08/07/2025 10:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات منافسة.. Infinix تعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
Lebanon 24
بمواصفات منافسة.. Infinix تعلن عن حاسبها اللوحي الجديد
08/07/2025 10:44:09
08/07/2025 10:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جُهّز بأفضل المواصفات.. Xiaomi تُعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
جُهّز بأفضل المواصفات.. Xiaomi تُعلن عن هاتفها الجديد
08/07/2025 10:44:09
08/07/2025 10:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نهاية الكون.. دراسة جديدة تحدد موعد "الانهيار العظيم"
Lebanon 24
نهاية الكون.. دراسة جديدة تحدد موعد "الانهيار العظيم"
02:33 | 2025-07-08
08/07/2025 02:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف
Lebanon 24
تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف
23:00 | 2025-07-07
07/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي آيفون.. هذه الميزة قد تهدد خصوصيتك
Lebanon 24
تحذير لمستخدمي آيفون.. هذه الميزة قد تهدد خصوصيتك
16:33 | 2025-07-07
07/07/2025 04:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
5 حقائق مدهشة.. كيف تعمل روبوتات الدردشة الذكية؟
Lebanon 24
5 حقائق مدهشة.. كيف تعمل روبوتات الدردشة الذكية؟
14:40 | 2025-07-07
07/07/2025 02:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر المناخ يهدّد الكوكب.. فهل من تاريخ محدد لـ"نهاية البشرية"؟
Lebanon 24
تغيّر المناخ يهدّد الكوكب.. فهل من تاريخ محدد لـ"نهاية البشرية"؟
11:43 | 2025-07-07
07/07/2025 11:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
06:16 | 2025-07-07
07/07/2025 06:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
13:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:33 | 2025-07-08
نهاية الكون.. دراسة جديدة تحدد موعد "الانهيار العظيم"
23:00 | 2025-07-07
تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف
16:33 | 2025-07-07
تحذير لمستخدمي آيفون.. هذه الميزة قد تهدد خصوصيتك
14:40 | 2025-07-07
5 حقائق مدهشة.. كيف تعمل روبوتات الدردشة الذكية؟
11:43 | 2025-07-07
تغيّر المناخ يهدّد الكوكب.. فهل من تاريخ محدد لـ"نهاية البشرية"؟
10:09 | 2025-07-07
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 10:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 10:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 10:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24