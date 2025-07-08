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تكنولوجيا وعلوم

هاتف ذكي.. Sharp تعلن عن منافسها الجديد في عالم أندرويد

Lebanon 24
08-07-2025 | 00:33
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أعلنت Sharp عن هاتفها الذكي الجديد الذي حصل على مواصفات جيّدة وسيطرح بسعر منافس قريبا.

حصل هاتف Aquos wish5 على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (166768.8) ملم، وزنه 187 غ.
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شاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددا 120 هيرتز، كثافتها 267 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-14" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ونعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 46/128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لعمق الصورة، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 27 واط، وسيطرح بأسعار متافسة تبدأ من 200 يورو تقريبا.
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