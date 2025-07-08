28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
بعد 18 عامًا.. الذكاء الاصطناعي يمنح الأمل لزوجين بطفلهما الأول
Lebanon 24
08-07-2025
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
في قصة ملهمة، ينتظر زوجان طفلهما الأول بعد 18 عامًا من محاولات الإنجاب غير الناجحة، وذلك بفضل تقنية ذكاء اصطناعي جديدة تُعرف باسم "طريقة STAR"، طُبقت في
مركز الخصوبة
بجامعة
كولومبيا
في
الولايات المتحدة
.
Advertisement
يعاني الرجل من "الأزوسبيرميا"، وهي حالة نادرة يفتقد فيها السائل المنوي للحيوانات المنوية، مما جعل فرص الإنجاب شبه معدومة. ومع ذلك، تمكّن نظام STAR من العثور على ثلاث حيوانات منوية
غير مرئية
باستخدام
الذكاء الاصطناعي
، واستُخدمت لتخصيب بويضات الزوجة، ما أدى إلى أول حالة حمل ناجحة بهذه التقنية، والولادة متوقعة في ديسمبر المقبل.
نظام STAR يعمل عبر التقاط ملايين الصور وتحليلها للعثور على خلايا منوية نادرة بدقة وسرعة، دون الحاجة إلى تدخلات ضارة. ويُتوقع أن تُحدث هذه التقنية ثورة في علاج العقم لدى الرجال حول العالم.
مواضيع ذات صلة
ميتا تبدأ استخدام البيانات العامة في أوروبا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ميتا تبدأ استخدام البيانات العامة في أوروبا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي
08/07/2025 19:36:02
08/07/2025 19:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فيسبوك يستخدم الصور الموجودة فى هاتفك لتدريب الذكاء الاصطناعي Meta AI
Lebanon 24
فيسبوك يستخدم الصور الموجودة فى هاتفك لتدريب الذكاء الاصطناعي Meta AI
08/07/2025 19:36:02
08/07/2025 19:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير: إنتاج الجيل القادم من شرائح الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت سيتأخر إلى عام 2026
Lebanon 24
تقارير: إنتاج الجيل القادم من شرائح الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت سيتأخر إلى عام 2026
08/07/2025 19:36:02
08/07/2025 19:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: ترامب يخطط لأوامر تنفيذية لزيادة إمدادات الكهرباء لتعزيز نمو الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
رويترز: ترامب يخطط لأوامر تنفيذية لزيادة إمدادات الكهرباء لتعزيز نمو الذكاء الاصطناعي
08/07/2025 19:36:02
08/07/2025 19:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
دراسة.. الساعات الذكية تخطئ في حساب السعرات الحرارية المحروقة
Lebanon 24
دراسة.. الساعات الذكية تخطئ في حساب السعرات الحرارية المحروقة
12:00 | 2025-07-08
08/07/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من انبعاثات بلازمية هائلة قد تؤثر على الأرض!
Lebanon 24
تحذير من انبعاثات بلازمية هائلة قد تؤثر على الأرض!
09:18 | 2025-07-08
08/07/2025 09:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية الكون.. دراسة جديدة تحدد موعد "الانهيار العظيم"
Lebanon 24
نهاية الكون.. دراسة جديدة تحدد موعد "الانهيار العظيم"
02:33 | 2025-07-08
08/07/2025 02:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف ذكي.. Sharp تعلن عن منافسها الجديد في عالم أندرويد
Lebanon 24
هاتف ذكي.. Sharp تعلن عن منافسها الجديد في عالم أندرويد
00:33 | 2025-07-08
08/07/2025 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف
Lebanon 24
تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف
23:00 | 2025-07-07
07/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
13:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
Lebanon 24
غضب في إسرائيل والسبب "حزب الله".. "معاريف" تكشف الأمر
14:30 | 2025-07-07
07/07/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
Lebanon 24
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
02:00 | 2025-07-08
08/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
Lebanon 24
حالات تسمم... وإقفال محلّ حلويات
07:40 | 2025-07-08
08/07/2025 07:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2025-07-08
دراسة.. الساعات الذكية تخطئ في حساب السعرات الحرارية المحروقة
09:18 | 2025-07-08
تحذير من انبعاثات بلازمية هائلة قد تؤثر على الأرض!
02:33 | 2025-07-08
نهاية الكون.. دراسة جديدة تحدد موعد "الانهيار العظيم"
00:33 | 2025-07-08
هاتف ذكي.. Sharp تعلن عن منافسها الجديد في عالم أندرويد
23:00 | 2025-07-07
تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف
16:33 | 2025-07-07
تحذير لمستخدمي آيفون.. هذه الميزة قد تهدد خصوصيتك
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 19:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 19:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 19:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24