بعد 18 عامًا.. الذكاء الاصطناعي يمنح الأمل لزوجين بطفلهما الأول

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في قصة ملهمة، ينتظر زوجان طفلهما الأول بعد 18 عامًا من محاولات الإنجاب غير الناجحة، وذلك بفضل تقنية ذكاء اصطناعي جديدة تُعرف باسم "طريقة STAR"، طُبقت في بجامعة في .يعاني الرجل من "الأزوسبيرميا"، وهي حالة نادرة يفتقد فيها السائل المنوي للحيوانات المنوية، مما جعل فرص الإنجاب شبه معدومة. ومع ذلك، تمكّن نظام STAR من العثور على ثلاث حيوانات منوية باستخدام ، واستُخدمت لتخصيب بويضات الزوجة، ما أدى إلى أول حالة حمل ناجحة بهذه التقنية، والولادة متوقعة في ديسمبر المقبل.نظام STAR يعمل عبر التقاط ملايين الصور وتحليلها للعثور على خلايا منوية نادرة بدقة وسرعة، دون الحاجة إلى تدخلات ضارة. ويُتوقع أن تُحدث هذه التقنية ثورة في علاج العقم لدى الرجال حول العالم.