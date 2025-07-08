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تكنولوجيا وعلوم

دراسة.. الساعات الذكية تخطئ في حساب السعرات الحرارية المحروقة

Lebanon 24
08-07-2025 | 12:00
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تنتشر الساعات الذكية وتتعدد استخداماتها لتتبع مقاييس صحتنا ولياقتنا البدنية، وتلقي الإشعارات، وإخبارنا بنومنا الجيد، ولكن ما مدى دقة هذه الخوارزميات، فقد  أظهرت دراسة حديثة، ركزت على إحدى الخوارزميات الرئيسية في الساعات الذكية المستخدمة لتتبع السعرات الحرارية المحروقة، وانتهت بأن معظمها غير دقيق إلى حد كبير.
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اختبر موقع MailOnline سبعة أجهزة مختلفة من كبرى الشركات المصنعة في تجربة علمية لمعرفة أيها يتتبع بدقة عدد السعرات الحرارية المحروقة، و كان الجهاز الوحيد الذي حقق نسبة 10% من النتيجة المختبرية هو ساعة Apple Watch 10.
وقد أُجري الاختبار في مختبر بلندن، مُجهز بأجهزة قادرة على قياس استهلاك السعرات الحرارية بدقة عالية وشمل التحضير قياس معدل الأيض الأساسي، ومسحًا لتحليل تكوين الجسم (DEXA)، ومجموعة متنوعة من التقييمات الطبية الأخرى قبل اختبار حرق السعرات الحرارية الفعلي.
بعد ذلك، قفز المشارك على دراجة ثابتة، وتم قياس الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين (VO2 max) باستخدام قناع أكسجين وجهاز مراقبة معدل ضربات القلب الطبي.
وأنتجت هذه الاختبارات رقمًا دقيقًا للغاية للسعرات الحرارية المحروقة، ثم استُخدم للمقارنة مع سبع علامات تجارية للساعات الذكية، وفيما يلي النتائج كنسبة مئوية (كلما زادت النسبة، كانت النتيجة قريبة من قياس المختبر):
Decathlon CW500 S: 37%
WHOOP 5.0: 66%
Fitbit Charge 6: 72%
Samsung galaxy Watch Ultra LTE (47 مم): 78%
Oura Ring 4: 86%
Apple Watch Series 10: 92%
Garmin Vivoactive 6: 112%
وكانت ساعة Apple Watch 10 هي الأقرب لنتائج المختبر بنسبة 92%، تليها Garmin Vivoactive 6 بنسبة 112%. في حالة Garmin، بالغ الجهاز في تقدير السعرات الحرارية المحروقة بنسبة 12%، بينما كانت Apple Watch 10 أقل بنسبة 8%. (اليوم السابع)
 
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