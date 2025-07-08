مايكروسوفت تسرح 4% من العمالة وقسم الألعاب الأكثر تضررا

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سرّحت حوالى 4% من قوتها العاملة أي أكثر من 9000 موظف الأسبوع الماضي، وكان قسم الألعاب في الشركة الأكثر تضررًا ، وقامت لـ Xbox بتسريح عدد من الموظفين في العديد من استوديوهات التطوير الخاصة بها، وألغت العديد من المشاريع، بما في ذلك إعادة إطلاق لعبة Perfect Dark.وظهرت المزيد من التفاصيل حول آخر جولة من التسريحات في Xbox، والتي توضح تأثيرها على شركة Turn 10 Studios، مطورة لعبة Forza Motorsport، وشركة Romero Games ، وأفادت التقارير بتسريح فريق Forza Motorsport، بينما أُغلقت Romero Games تمامًا، وفقًا لما ذكره موظفون سابقون في الاستوديوهات.وأفادت التقارير، أن استوديوهات Turn 10، التي تولت إدارة سلسلة Forza Motorsport، تأثرت بجولة التسريحات الأخيرة، إلى جانب العديد من الاستوديوهات الأخرى الأسبوع الماضي ، وعقب عمليات التسريح، زعم فريد راسل، الموظف السابق في Turn 10، أن الاستوديو خسر فريق Forza Motorsport بأكمله.وصرح راسل في منشور على ، "أغلقت استوديوهات Turn 10 قسم Forza Motorsport، ولم يعد الفريق موجودًا، يوم حزين جدًا لواحدة من أفضل ألعاب سباقات السيارات ، وقد استمتعت بوقتي هناك".ردّاً على ذلك في قسم التعليقات على المنشور، قال راسل إن سلسلة فورزا هورايزون، النسخة المخصصة لسباقات الآركيد من فورزا موتورسبورت، والتي تُطوّرها شركة بلايغراوند جيمز ، ستستمر، وأضاف: "سلسلة هورايزون ستستمر في الوقت الحالي".وصرح راسل أن شركة Turn 10 كانت منفتحة على دعم تطوير سلسلة Forza Horizon، وأن قسم Forza Motorsport فقط هو الذي أُغلق، ويشير منشوره إلى أن مايكروسوفت لن تُنتج المزيد من ألعاب Forza Motorsport، مما يُثير الشكوك حول مستقبل سلسلة ألعاب محاكاة السباقات الشهيرة.وأضاف راسل: "سيبقى هذا الإرث قائمًا، حتى لو اختفت اللعبة"، إغلاق شركة Romero Games بالإضافة إلى Turn 10 Studios، وأُغلقت شركة Romero Games الأيرلندية، التي أسسها جون وبريندا ، بعد تسريح موظفيها ، وأكدت Romero Games الأسبوع الماضي أنها فقدت التمويل اللازم لمشاريعها، وأنها تُقيّم خطواتها التالية. (اليوم السابع)