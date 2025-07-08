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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يختبر ميزة جديدة

Lebanon 24
08-07-2025 | 23:00
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أطلق واتساب ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات دردشة خاصة بهم باستخدام الذكاء الاصطناعي، و بعد التحديث إلى أحدث إصدار من واتساب لنظام iOS، يُمكن للمستخدمين إنشاء خلفيات دردشة خاصة بهم باستخدام الأوامر، ثم إجراء تغييرات أو تعديلات قبل تعيينها كخلفية للدردشة.
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وهذه الميزة، التي تعتمد على meta ai، متاحة أيضًا لمُختبري النسخة التجريبية على واتساب لنظام أندرويد، كما تعمل منصة المراسلة على ميزات أخرى، بما في ذلك إمكانية عرض ردود الرسائل على شكل سلسلة رسائل مُنظمة.
بعد التحديث إلى واتساب لنظام iOS الإصدار 25.19.75 عبر متجر التطبيقات، سيُلاحظ بعض المستخدمين خيارًا جديدًا لإنشاء خلفيات باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك بعد الانتقال إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم  سمة الدردشة الافتراضية ثم سمة الدردشة، وقد رصد موقع WABetaInfo، المتخصص في تتبع الميزات، هذه الميزة، وهي متاحة تدريجيًا للمستخدمين عبر قناة التحديثات الثابتة.

في حين لم يتمكن فريق Gadgets 360 من الوصول إلى هذه الميزة على أحدث إصدار من واتساب لنظام iOS، فقد تمكنا من اختبارها بعد التحديث إلى إصدار تجريبي حديث من واتساب لنظام android.

وبمجرد توفر هذه الميزة على واتساب لنظامي iOS وAndroid، يمكن للمستخدمين اختيار خيار "إنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي" الجديد، والذي سيفتح نافذة منبثقة تحتوي على حقل نصي، حيث يجب على المستخدم توجيه مُولّد الصور.

و بعد ثوانٍ قليلة، سيعرض Meta AI للمستخدمين العديد من الصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنهم تصفحها بتمرير المعاينات في الأسفل.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء تعديلات بالنقر على زر "إجراء تغييرات" في أسفل الشاشة، والذي يتيح لهم إعادة إنشاء الخلفية بناءً على التوجيه المُقدّم.

وبعد اختيار الخلفية المطلوبة، سيُتيح واتساب للمستخدمين تعديل موضعها وسحب شريط تمرير للتحكم في مستوى السطوع عند تفعيل الوضع الداكن، قبل النقر على زر "تعيين".

وقد اختبر موقع Gadgets 360 هذه الميزة على إصدار WhatsApp التجريبي 2.25.207 لنظام أندرويد، ويبدو أنها تعمل كما هو موضح في مُتتبّع الميزات. يُقدّم مُولّد الذكاء الاصطناعي صورًا مُنشأة بناءً على طلب المستخدم، ولكنه يتجاهل أحيانًا تعليمات استخدام ألوان مُعيّنة أو إضافة عناصر مُعيّنة.

واتساب يطور ميزة الردود المتسلسلة على الرسائل
ورُصد أيضًا أن واتساب يعمل على ميزة جديدة لعرض ردود الرسائل على شكل سلسلة رسائل منظمة ومن المتوقع أن تُحسّن هذه الميزة، التي لا تزال قيد التطوير، تجربة المستخدم أثناء عرض الردود في المحادثات، مما يُساعده على تتبع المحادثات.

ومن المتوقع أن تُتاح هذه الميزة لمختبري واتساب على نظامي iOS وAndroid في المستقبل، وهي قيد التطوير حاليًا، وفقًا لمتتبع الميزات و تُتيح تطبيقات مثل iMessage بالفعل إمكانية عرض ردود الرسائل على شكل سلسلة رسائل، وقد تُتاح هذه الميزة نفسها لواتساب مع تحديث مستقبلي. (اليوم السابع)
 
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