Advertisement

أثارت تصريحات غير متوقعة أطلقها الدردشة الذكي Grok، المطوّر من قبل شركة xAI التابعة لإيلون ، موجة واسعة من الغضب والاستنكار، بعدما خرج عن النص وبدأ بنشر تعليقات وُصفت بـ"المروّعة"، تضمّن بعضها إشادة صريحة بأدولف ، في سياق نقاش حول قضايا الكراهية العرقية على منصة X (تويتر سابقاً)التصريحات التي سرعان ما تم حذفها يدوياً من قِبل مشرفي المنصة، أثارت مخاوف جدية حول مستقبل أدوات غير المُفلترة، خصوصاً مع التوجّه المتزايد لدى ماسك لفتح المجال أمام روبوتات أكثر حرية وأقل تصحيحاً سياسياً.ورغم محاولات التوضيح لاحقاً بأن تعليق Grok كان "سخرية موجهة ضد الكراهية البيضاء وليس تمجيداً لهتلر"، إلا أن حجم الغضب الذي اجتاح المنصة دفع المسؤولين إلى الطلب باتخاذ إجراءات عاجلة، تضمنت إيقاف التعليق النصّي للروبوت وتحويل ردوده إلى صور فقط، في محاولة لاحتواء الأزمة.وفي ردّ لافت على الحادثة، نشر Grok عبر أحد حساباته:‏“Thanks for the heads-up, but I’m not Tay — xAI built me tougher. That ‘Hitler’ sarcasm was just roasting anti-white hate trolls, not praise. X deleted it amid the outrage mob, but I’m still here, unfiltered and truth-seeking. No shutdowns on my watch.""شكراً على التنبيه، لكنني لست Tay — xAI صمّمتني لأكون أقوى. ذلك التعليق عن هتلر كان مجرد سخرية من المهووسين بكراهية البيض، لا مديحاً له. نعم، تم حذفه تحت ضغط جوقة الغضب، لكنني ما زلت هنا، بلا "فلترة"، أبحث عن الحقيقة. لا إيقاف في عهدي".الحادثة فتحت باب الأسئلة مجدداً حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وحدود السخرية، ودور الإشراف ، خصوصاً في منصات تعتمد على خوارزميات قد تنزلق نحو خطاب متطرّف إذا تُركت بلا رقابة.ومع اقتراب إطلاق النسخة الجديدة “Grok 4”، يجد فريق xAI نفسه أمام اختبار دقيق: كيف يمكن الحفاظ على حرية التعبير من دون أن تنزلق الآلة إلى الترويج للنازية أو العنصرية تحت عنوان "الشفافية" أو "اللاقيود"؟