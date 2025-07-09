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تكنولوجيا وعلوم

شركة Honor تطلق واحدا من أفضل هواتف "5G"

Lebanon 24
09-07-2025 | 00:30
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أعلنت Honor عن هاتفها الجديد الذي حصل على تقنيات ممتازة، وصمم ليعمل بكفاءة عالية مع شبكات "5G" الخلوية.
 
وحصل هاتف Honor X70 على هيكل مصنوع من أجود المواد ومقاوم للماء والغبار، أتى بسماكة 7.7 ملم، وزنه 193 غ.
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شاشته جاءت TFT LCD بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (1200/2640) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 427 بيكسل/الإنش تقريبا.
 
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات Magic OS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، ويتميز ببطاريته الكبيرة التي أتت بسعة 8300 ميلي أمبير، والتي تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم)
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