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تكنولوجيا وعلوم
شركة OnePlus تروّج لأفضل ساعاتها الذكية
Lebanon 24
09-07-2025
|
02:13
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بدأت
oneplus
بالترويج لساعتها الجديدة التي جهّزتها بمواصفات تنافس تلك الموجودة في أفضل الساعات الذكية.
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وحصلت ساعة OnePlus Watch 3 43mm على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وحمي الهيكل بإطار من الستانلس المتين المقاوم للصدأ، وجاء الهيكل بأبعاد (43.243.2/11) ملم، وزنه 37.8 غ.
شاستها جاءت من نوع AMOLED بمقاس 1.32 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، كثافتها 352 بيكسل/الإنش، وحميت بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.
وتعمل الساعة بنظام Wear OS، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.
وجهّزت بمكبرات صوت للاستماع للموسيقى، ومستشعر لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعر لقياس معدلات الأكسجة في
الدم
، وبوصلة إلكترونية.
دعمتها OnePlus أيضا بتطبيقات لمراقبة اللياقة البدنية للمستخدم، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 354 ميلي أمبير، وستطرحها بألوان أساسية هي الأسود والفضي، بسعر 250
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
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