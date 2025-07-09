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تكنولوجيا وعلوم

تعرف على مميزات Galaxy Watch 8... أحدث ساعات سامسونغ الذكية

Lebanon 24
09-07-2025 | 14:00
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أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن إطلاق الجيل الجديد من ساعاتها الذكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، والذي تواصل فيه شركة أبل الهيمنة على الحصة الأكبر.

وتأتي الساعات الجديدة ضمن سلسلة galaxy Watch 8، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من غوغل، ومصممة بأسلوب يجمع بين الحداثة ولمسات مستوحاة من ساعات اليد الكلاسيكية.

وتشمل التشكيلة ثلاثة إصدارات رئيسية:

- Galaxy Watch 8 بسعر يبدأ من 350 دولارًا.
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- Galaxy Watch 8 Classic بسعر 500 دولار.

- Galaxy Watch Ultra المُحدثة بسعر 650 دولارًا.

وتُعد هذه الأجهزة من أوائل المنتجات التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS 6 من "غوغل"، والذي يتضمن المساعد الذكي gemini ai، الذي يمكن تفعيله بالصوت أو عبر زر مخصص في الساعة.

جاءت التحديثات بتصميم أنحف وشاشات أكثر سطوعًا، مع تحسينات في عمر البطارية.

واستلهمت "سامسونغ" بعض عناصر التصميم من إصدارها السابق Galaxy Watch Ultra، لتقدم مظهرًا دائريًا تقليديًا يُشبه الساعات الكلاسيكية.

أما الإصدار الكلاسيكي Watch 8 Classic، فيتميز بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع إطار دوار وزر قابل للبرمجة لتخصيص وظائف مثل بدء التمارين أو إيقافها.

تأتي الساعة بمقاس 46 ملم وتتوفر بلوني الأبيض والأسود.

في المقابل، تتوفر ساعة Galaxy Watch 8 بمقاسين 40 و44 ملم، وبألوان الفضي والجرافيتي، فيما يتوفر إصدار Ultra باللون الأزرق التيتانيوم.

بفضل دمج مساعد Gemini AI، تتيح الساعات الجديدة تنفيذ أوامر صوتية مركبة، مثل "ابحث عن أقرب مقهى ووجّهني إليه"، في تجربة تتسم بالذكاء والعملية.

كما تدعم الساعات ميزات صحية متقدمة تشمل قياس مستويات مضادات الأكسدة والحمل الوعائي، ومدربًا خاصًا للجري، بالإضافة إلى أدوات لتحسين جودة النوم.

وتُراهن "سامسونغ" على الذكاء الاصطناعي والتصميم لتوسيع قاعدة مستخدمي ساعاتها، خاصة مع نمو سوق الأجهزة القابلة للارتداء، الذي ارتفعت شحناته بنسبة 5.4% في 2024 لتصل إلى 535 مليون وحدة عالميًا، بحسب شركة IDC.
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