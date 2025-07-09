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تكنولوجيا وعلوم

تحذير لمستخدمي آيفون... ميزة في iMessage قد تُهدد خصوصيتك!

Lebanon 24
09-07-2025 | 16:00
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حذّرت تقارير تقنية حديثة من وجود ميزة في تطبيق iMessage على أجهزة آيفون قد تتسبب بتسجيل رسائل صوتية وإرسالها تلقائيًا دون علم المستخدم، ما قد يؤدي إلى مواقف محرجة أو انتهاك غير مقصود للخصوصية.
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الميزة التي تُعرف باسم "رفع للاستماع" (Raise to Listen) تكون مفعّلة تلقائيًا، وتُتيح للمستخدم الاستماع إلى الرسائل الصوتية بمجرد تقريب الهاتف من الأذن.

لكن في بعض الحالات، قد تُفعّل هذه الخاصية دون قصد، مثلًا أثناء حمل الهاتف في الجيب أو ملامسته للأذن أثناء تصفح المحادثة، مما يؤدي إلى تشغيل التسجيل الصوتي تلقائيًا دون أن يلاحظ المستخدم، وقد تُرسل تسجيلات غير مقصودة أو حتى محتوى خاص.

وتكمن الخطورة في أن الهاتف قد يبدأ بتسجيل رسالة صوتية أثناء وجوده في الجيب أو الحقيبة، أو عند ملامسته للأذن بطريقة غير مقصودة أثناء فتح المحادثة؛ ما يؤدي إلى إرسال تسجيلات صوتية فارغة، أو - في بعض الحالات - محتوى حساس كأحاديث خاصة أو معلومات عمل سرية يتم تداولها بصوت مرتفع.

ورصد عدد كبير من مستخدمي آيفون هذه المشكلة عبر منشورات متعددة على الإنترنت؛ ما دفع شركة آبل إلى التوصية بإيقاف تفعيل هذه الميزة إذا كانت تُسبّب ارتباكًا أو مشكلات للمستخدمين.

ولتعطيل ميزة "رفع للاستماع"، يُنصح باتباع الخطوات التالية: الانتقال إلى الإعدادات، ثم اختيار الرسائل من قائمة التطبيقات، ثم التمرير إلى أسفل حتى العثور على خيار "رفع للاستماع"، وتعطيل الميزة يدويًا.

ورغم أن إيقاف الخاصية قد يجعل عملية الاستماع إلى الرسائل الصوتية أقل سهولة، إلا أنه يُعدّ إجراءً وقائيًا فعّالًا لتفادي أي تسجيلات غير مقصودة قد تُرسل إلى جهات الاتصال دون إدراك المستخدم.

هذا التحذير يأتي في وقت يتزايد فيه القلق بشأن الخصوصية الرقمية، حيث يُنصح جميع المستخدمين بالتحقق من إعدادات أجهزتهم وضبطها بما يتناسب مع استخدامهم اليومي ويضمن حماية بياناتهم الشخصية. 
 
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