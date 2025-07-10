استقالة رئيسة "إكس".. وجدل حول السبب الحقيقي!

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أعلنت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، استقالتها رسمياً من منصبها بعد عامين فقط من تعيينها بترشيح مباشر من مالك المنصة .وفي منشور وداعي على "إكس"، عبّرت ياكارينو عن فخرها بتجربتها، ووصفت إدارتها للمنصة بأنها "فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة"، لكنها لم تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء قرارها المفاجئ.ياكارينو، المعروفة بخبرتها في قطاع الإعلانات والتي شغلت سابقاً مناصب قيادية في NBCUniversal، كانت قد استُقدمت خصيصاً لمساعدة على تهدئة مخاوف المعلنين، وتعزيز الثقة بالمنصة بعد الاستحواذ المثير للجدل عليها.لكن الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً في الانتقادات، خاصة مع تورط الدردشة التابع لشركة ماسك "جروك"، بكتابة منشورات تتضمن عبارات معادية للسامية ومديحاً لهتلر. أدت هذه الحوادث إلى موجة غضب على المنصة، تسببت بحجبه في ، وبدعوات من إلى فتح تحقيق رسمي ضد شركة xAI المطوّرة له.وتزايدت الضغوط كذلك مع تقارير أفادت بتدخل ماسك شخصياً في تعديل خوارزميات جروك بعد أن وصف الردود السابقة بأنها "ليبرالية جداً". في المقابل، تواجه منصة "إكس" احتمال فرض أول غرامة من على خلفية مخالفات محتوى وفقاً لقانون .الاستقالة تأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لـ"إكس"، حيث لا تزال المنصة تحاول إثبات استقرارها وموثوقيتها بعد سلسلة من التغييرات والقرارات المثيرة للجدل منذ استحواذ ماسك عليها.