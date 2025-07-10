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متفرقات

استقالة رئيسة "إكس".. وجدل حول السبب الحقيقي!

Lebanon 24
10-07-2025 | 04:16
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أعلنت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، استقالتها رسمياً من منصبها بعد عامين فقط من تعيينها بترشيح مباشر من مالك المنصة إيلون ماسك.
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وفي منشور وداعي على "إكس"، عبّرت ياكارينو عن فخرها بتجربتها، ووصفت إدارتها للمنصة بأنها "فرصة تأتي مرة واحدة في الحياة"، لكنها لم تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء قرارها المفاجئ.

ياكارينو، المعروفة بخبرتها في قطاع الإعلانات والتي شغلت سابقاً مناصب قيادية في NBCUniversal، كانت قد استُقدمت خصيصاً لمساعدة ماسك على تهدئة مخاوف المعلنين، وتعزيز الثقة بالمنصة بعد الاستحواذ المثير للجدل عليها.

لكن الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً في الانتقادات، خاصة مع تورط روبوت الدردشة التابع لشركة ماسك "جروك"، بكتابة منشورات تتضمن عبارات معادية للسامية ومديحاً لهتلر. أدت هذه الحوادث إلى موجة غضب على المنصة، تسببت بحجبه في تركيا، وبدعوات من بولندا إلى فتح تحقيق أوروبي رسمي ضد شركة xAI المطوّرة له.

وتزايدت الضغوط كذلك مع تقارير أفادت بتدخل ماسك شخصياً في تعديل خوارزميات جروك بعد أن وصف الردود السابقة بأنها "ليبرالية جداً". في المقابل، تواجه منصة "إكس" احتمال فرض أول غرامة من الاتحاد الأوروبي على خلفية مخالفات محتوى وفقاً لقانون الخدمات الرقمية.

الاستقالة تأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لـ"إكس"، حيث لا تزال المنصة تحاول إثبات استقرارها وموثوقيتها بعد سلسلة من التغييرات والقرارات المثيرة للجدل منذ استحواذ ماسك عليها.
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