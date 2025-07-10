لمنافسة كروم... OpenAI تستعد لإطلاق متصفح ويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي

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تعتزم شركة OpenAI، المطورة لأداة ChatGPT، دخول سوق متصفحات ، في خطوة قد تعيد تشكيل الطريقة التي يتصفح بها المستخدمون الإنترنت، وفقًا لما ذكره تقرير جديد لوكالة .ونقل التقرير عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الشركة تقترب من طرح متصفح ويب جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة يعمل بتقنيات ويستهدف منافسة متصفح كروم الشهير التابع لشركة .ويُتوقع أن يغيّر هذا المتصفح تجربة التصفح التقليدية عبر إدماج واجهة دردشة شبيهة بـ ChatGPT، مما قد يحد الحاجة إلى التنقل بين المواقع.وبحسب المصادر، سيحتوي المتصفح على إمكانات تسمح للمستخدمين بإجراء تفاعلات مباشرة داخل نافذة الدردشة، كما سيتيح إدماج وكلاء الذكاء الاصطناعي من نوع “Operator” لتنفيذ المهام بدلًا من المستخدم، مما يعزز كفاءة التصفح وسرعته.وما زالت التفاصيل التقنية الكاملة حول كيفية عمل المتصفح غير معلنة، لكن من المرجح أن يقدم وظائف أساسية مماثلة لما هو متاح في كروم وسفاري، مع مزايا فريدة بفضل التكامل المباشر مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يصعب تحقيقها من خلال إضافات المتصفحات التقليدية.ويأتي هذا التوقيت بالتزامن مع إعلان آبل تحسينات مرتقبة في متصفح سفاري ضمن نظامي iOS 26 و macOS Tahoe، بالإضافة إلى بحثها توسيع شراكتها مع OpenAI في مشاريع الذكاء الاصطناعي، في حين تواجه جوجل ضغوطًا تنظيمية متزايدة تتعلق بمتصفح كروم، قد تضطرها إلى التخلي عنه وبيعه إلى جهة خارجية.يُذكر أيضًا أن OpenAI أعلنت استكمال استحواذها على شركة الأجهزة الناشئة “io”، التي أسسها المصمم الشهير جوني آيف مع الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان.وأطلقت شركة Perplexity أيضًا متصفحها الجديد Comet المعتمد على آليات الذكاء الاصطناعي، وهو متاح حاليًا لعدد محدود من المستخدمين المشتركين في خطط الشركة المأجورة.