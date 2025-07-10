هاتف بثلاث طيات... سامسونغ تكشف عن مفاجأتها المرتقبة

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تُشير التسريبات إلى أن الشركة تُجهز لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي ثلاث مرات قبل نهاية العام، بحسب تقرير نشره موقع " ".قال تي إم روه، رئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية في "سامسونغ"، إن الشركة تهدف إلى إطلاق مثل هذا الجهاز هذا العام.وتابع حديثه قائلا: "أتوقع أن نتمكن من إطلاق الهاتف ثلاثي الطي خلال هذا العام. نركز الآن على تحسين المنتج وسهولة استخدامه، لكننا لم نستقر على اسمه بعد. مع اقتراب إنتاج المنتج، نخطط لاتخاذ قرار نهائي قريبًا".على صعيد منفصل، أكد مسؤول تنفيذي آخر لم يُكشف عن هويته أن جهازًا ثلاثي الطي من "سامسونغ" جاهز للإنتاج.