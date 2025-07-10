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تكنولوجيا وعلوم

هاتف بثلاث طيات... سامسونغ تكشف عن مفاجأتها المرتقبة

Lebanon 24
10-07-2025 | 13:53
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أعلنت شركة سامسونغ، يوم أمس، عن أحدث سلسلة من هواتفها الذكية القابلة للطي، لكن يبدو أن هذه المجموعة لن تكون الأخيرة لهذا العام، إذ تشير التوقعات إلى احتمال إطلاق جهاز جديد بتصميم مبتكر قبل نهاية 2025.
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تُشير التسريبات إلى أن الشركة تُجهز لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي ثلاث مرات قبل نهاية العام، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".


قال تي إم روه، رئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية في "سامسونغ"، إن الشركة تهدف إلى إطلاق مثل هذا الجهاز هذا العام.

وتابع حديثه قائلا: "أتوقع أن نتمكن من إطلاق الهاتف ثلاثي الطي خلال هذا العام. نركز الآن على تحسين المنتج وسهولة استخدامه، لكننا لم نستقر على اسمه بعد. مع اقتراب إنتاج المنتج، نخطط لاتخاذ قرار نهائي قريبًا".

على صعيد منفصل، أكد مسؤول تنفيذي آخر لم يُكشف عن هويته أن جهازًا ثلاثي الطي من "سامسونغ" جاهز للإنتاج.
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