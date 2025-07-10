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تكنولوجيا وعلوم

"Storybooks".. ابتكار من "غوغل" لصناعة قصص الأطفال بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
10-07-2025 | 23:00
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تعمل شركة غوغل على تطوير ميزة جديدة داخل نظام Gemini، تتيح للمستخدمين إنشاء كتب قصصية مصوّرة مخصصة، وذلك بالاعتماد على تقنيات متقدمة لتحليل النصوص والصور التوضيحية.
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وبحسب ما كشفه تحليل تفكيكي لإصدار APK 16.26.64.sa.arm64 من تطبيق أندرويد، فإن هذه الميزة التجريبية، التي تحمل اسم "Storybooks"، ما تزال قيد التطوير، لكنها تحمل وعودًا كبيرة بإحداث نقلة نوعية في مجال محتوى الأطفال.

وتقوم فكرة الميزة على إدخال المستخدم لمحتوى نصي أو مجموعة صور، ليقوم "جيميني" بتحويلها إلى كتاب قصصي مصور مليء بالرسومات والحوارات، ما يشبه تجربة إبداعية تفاعلية في سرد القصص، بحسب ما أورده موقع AndroidAuthority.

من التجربة إلى التطوير

ظهرت الإشارات الأولى لهذه الميزة قبل نحو شهرين، إلى جانب أدوات أخرى مثل "الخط الزمني" و"خريطة العقل"، المعروفة من منصة NotebookLM التابعة لـ "غوغل".

ولكن تعد ميزة Storybooks الأحدث والأكثر إثارة بينها، حيث تجمع بين السرد القصصي والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تفاعلية للأطفال.

وفي النسخ الحديثة من التطبيق، تم رصد رسوم متحركة جديدة تُعبّر عن كيفية تقديم القصص، إلى جانب ظهور خيارات مبدئية لإنشاء كتاب عند عرض صورة، أو تفعيل أدوات التخطيط الذهني عند التعامل مع ملفات PDF – على الرغم من أن الميزات لا تزال غير مفعّلة على أجهزة أندرويد حتى الآن.

طموحات "غوغل" تتوسع

في ظل القدرات التي أظهرتها "غوغل" في توليد الصور والفيديو عبر أدوات مثل Imagen وVeo، تبدو ميزة "كتب القصص" واعدة للغاية.

ومع أن الميزة ما زالت في مراحلها الأولية، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانيات هائلة في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال، وربما حتى تمكين الأهل من تخصيص قصص فريدة لأطفالهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويُذكر أن بعض المستخدمين سبق أن ابتكروا حلولاً مشابهة باستخدام جيميني، ما يدل على وجود طلب فعلي لمثل هذه الأدوات، وربما يدفع "غوغل" لتسريع وتيرة التطوير. (العربية) 
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