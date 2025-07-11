لا يخطئ في الرياضيات والفيزياء.. xAI تكشف عن Grok 4

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أعلنت شركة xAI التابعة لإيلون إطلاق نموذج الجديد Grok 4، الذي يتمتع بقدرات متقدمة في الاستدلال المنطقي وحل المعادلات الرياضية وتوليد الأكواد البرمجية، في خطوة تعزز حضور الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي المتقدم.وجاء الإعلان بعد أسبوع حافل بالأحداث داخل الشركة، أبرزها استقالة الرئيسة التنفيذية لمنصة إكس، ليندا ياكارينو، عقب جدل أثارته ردود وُصفت بأنها “عنصرية ومعادية للسامية” نشرها Grok عبر منصة إكس، التي أصبحت مملوكة لـxAI منذ الماضي عبر صفقة استحواذ بقيمة قدرها 33 مليار دولار.وأفادت الشركة بأن نموذج Grok 4 دُرّب على حاسوب خارق يُدعى Colossus في مدينة ممفيس ، بدأ بـ100 ألف بطاقة رسومات (GPU) في سبتمبر الماضي، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 200 ألف في ايار، مع خطط للوصول إلى مليون وحدة في .ويمتاز النموذج الجديد بقدرته على تحليل النصوص والصور حتى 256 ألف رمز (Token)، ويقدم أداءً متفوقًا في حل المسائل المعقدة، وفهم الرسوم البيانية، وإنتاج أكواد برمجية دقيقة. وتقول الشركة إن Grok 4 يتفوق بوضوح على الجيل السابق “Grok 3” من ناحية دقة الاستنتاج والقدرة المنطقية.وفي اختبار “Humanity’s Last Exam”، الذي يُعد من أصعب معايير تقييم النماذج، تمكن Grok 4 من حل أكثر من 44% من الأسئلة دون الحاجة إلى محركات بحث خارجية، مقارنة بـ 26.6% فقط لصالح أداة “البحث العميق Deep Research” من OpenAI.وكتب ماسك في منشور عبر منصة إكس قائلًا: “إن Grok 4 بات لا يُخطئ تقريبًا في أسئلة الفيزياء والرياضيات، إلا إذا كانت مصممة بنحو خاص للتضليل، كما أنه يستطيع رصد الأخطاء في الأسئلة أو الإجابات، واقتراح التصحيحات تلقائيًا”.وأطلقت xAI أيضًا نسخة احترافية تحمل اسم Grok 4 Heavy، تعتمد على مجموعة من الوكلاء الذكيين يتعاونون لحل الاستفسارات عبر مقارنة الإجابات، واختيار الأفضل منها. وتتوفر هذه النسخة ضمن اشتراك شهري جديد تحت اسم SuperGrok Heavy بسعر قدره 300 دولار شهريًا، وتمنح المشتركين أيضًا وصولًا مبكرًا للمنتجات المستقبلية.وكشف ماسك عن خطط مستقبلية للنموذج، منها إطلاق إصدار مخصص للبرمجة في ، وطرح نسخة متعددة الوسائط في سبتمبر، وإتاحة إصدار مخصص لإنتاج مقاطع الفيديو بعد أسابيع لاحقة.وتعمل xAI أيضًا على ربط Grok 4 بتطبيقات هندسية علمية مثل أدوات ديناميكا الموائع المستخدمة في تصميم سيارات ، إلى جانب خطط لطرح النموذج عبر منصات الحوسبة السحابية العامة.