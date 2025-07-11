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صحة

تطبيق روسي يحدث نقلة نوعية في علاج الاكتئاب والقلق.. كيف يتم ذلك؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 03:35
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في خطوة مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا المتقدّمة والطب النفسي، طوّر باحثون في جامعة سيتشينوف الطبية الروسية تطبيقًا علاجياً يعمل باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، يهدف إلى مساعدة المرضى في مواجهة الاكتئاب، اضطرابات القلق، والاضطرابات النفسية الجسدية.
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ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين الانغماس في بيئات افتراضية مريحة، مثل مناظر طبيعية أو غرف علاجية هادئة، تُصمّم خصيصًا لتعزيز الشعور بالأمان وتحفيز التفاعل النفسي والعاطفي خلال الجلسات.

وقالت بياتريس فوليل، مديرة معهد الطب السريري في الجامعة، إن البرنامج يدمج بين المؤثرات البصرية والسمعية، ويوفّر للمريض تجربة علاجية أكثر عمقًا من الطرق التقليدية التي تعتمد فقط على التوجيهات الصوتية.

من جانبه، أوضح دميتري بيتيلين، الأستاذ المساعد في قسم الطب النفسي، أن المستخدم يرى من خلال النظارات شخصية بشرية افتراضية توجهه أثناء أداء التمارين، مثل تمارين التنفس والاسترخاء. فعند تنفيذ تمرين التنفس، يُظهر النموذج حركة الصدر، بينما تُضاء العضلات تدريجيًا خلال تقنيات الاسترخاء العضلي، ما يساعد المريض على فهم التفاعل المطلوب بدقة أكبر.

وأضافت فوليل أن التفاعل البصري يعزز من فاعلية العلاج ويزيد من تجاوب المرضى، لاسيما أولئك الذين يجدون صعوبة في الاندماج مع الأساليب التقليدية.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، فقد خضعت النسخة الأولى من التطبيق للاختبار بنجاح، ويجري حاليًا العمل على تطوير نسخ أكثر تنوعًا تشمل سيناريوهات علاجية جديدة.

هذا الابتكار الرقمي يمثّل نقلة واعدة في مجال الصحة النفسية، ويفتح آفاقًا جديدة لجعل العلاج النفسي أكثر تفاعلية وتخصيصًا، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى وسائل دعم مرنة وفعالة في عالم سريع التغير.
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