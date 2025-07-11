تصاعد الضغوط على تيك توك.. فتح تحقيق جديد في اتهامات مثيرة

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تواجه تيك توك صعوبات تنظيمية متزايدة فبعد شهرين فقط من فرض غرامة باهظة عليها بسبب نقل بيانات إلى ، تفتح (DPC) تحقيقًا جديدًا فى المنصة.وخلال التحقيق السابق، زعمت تيك توك أن بيانات مستخدمى الأوروبية (EEA) مُخزّنة على خوادم خارج الصين ، وقالت إن موظفي تيك توك في الصين وصلوا إلى هذه البيانات عن بُعد ، وأنهت التحقيق في 30 نيسان، وغرّمت تيك توك 530 مليون (620 مليون بأسعار الصرف الحالية)، إلا أن هذا التحقيق والعقوبة اللاحقة لم يأخذا في الاعتبار أى تخزين لبيانات مستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية على خوادم فى الصين.ومع ذلك، فى وقت سابق من نيسان، أبلغت تيك توك هيئة حماية البيانات (DPC) أنها اكتشفت في فبراير تخزين "بيانات محدودة لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية" على خوادم في الصين، رغم ادعائها حذف المعلومات.هذا الكشف الذى وصفته هيئة حماية البيانات بأنه "يتعارض مع أدلة تيك توك فى التحقيق السابق"، دفع إلى إجراء التحقيق الأخير ، وتسعى هيئة حماية البيانات (DPC) إلى تحديد ما إذا كانت تيك توك قد انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبى.