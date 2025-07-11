الذكاء الاصطناعي في المدارس السعودية.. متى يدخل المنهج؟

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في خطوة نوعية نحو تطوير التعليم ومواءمته مع مستهدفات رؤية 2030، أعلنت إدراج مقرر في جميع مراحل التعليم العام بدءاً من العام الدراسي المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مهارات لدى الطلاب، وإعداد جيل متمكن من أدوات الرابعة.وأوضح لتطوير المناهج أن المنهج الجديد طُوّر وفق أحدث المعايير العالمية، ويركز على تنمية التفكير النقدي، ومهارات التحليل وحل المشكلات، إضافة إلى تعزيز الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العملية.ويحتوي المنهج على محتوى مبسط ومتكامل يتدرج من المفاهيم الأساسية والتطبيقات التفاعلية في المراحل الابتدائية، إلى تصميم النماذج، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبرمجة في المراحل المتقدمة.وأكدت الجهات المعنية أن الكادر التعليمي سيخضع في الوقت الراهن لبرامج تدريبية متخصصة لضمان تدريس المنهج بكفاءة عالية، بما يواكب التحولات التقنية العالمية، ويعزز قدرة الطلبة على المنافسة في سوق العمل المستقبلي المعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.