بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)

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أعلنت شركة عن Z Fold7 الذي صنّف كواحد من أكثر الهواتف القابلة للطي تميزا بفضل هيكله النحيف وتقنياته وكاميراته الممتازة.أكثر ما يميز هذا الهاتف عن هواتف Z Fold هو هيكله الذي أتى بسماكة 4.2 ملم فقط وهو مفتوح على مصراعيه، وتصبح سماكته 8.9 وهو مطوي، أي بسمك هاتف ذكي عادي تقريبا، أما وزنه فـ 215 غ فقط.أتى هيكل الهاتف مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP48، وحميت واجهته الأمامية بزجاج Gorilla Glass Victus Ceramic 2، وواجهته الخلفية حميت بزجاج Gorilla Glass Victus 2.من أبرز ميزات هذا الهاتف أيضا هو قدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت ثلاثية العدسة بدقة (200+12+10) ميغابيكسل، وفيها عدسة telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 10 ميغابيكسل، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K.شاشة الهاتف المرنة جاءت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2 بمقاس 8.0 بوصة، دقة عرضها (1968/2184) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2600 شمعة/م، وشاشته الخارجية أتت بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1080/2520) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافته تعادل 422 بيكسل/الإنش تقريبا.يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 ، ومعالج رسوميات Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.وزوّدته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، وتقنية Esim، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وتقنية Samsung DeX، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.(روسيا اليوم)