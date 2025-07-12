تقنية تسهم بتصنيع الأجهزة الإلكترونية أسرع بألف مرة.. إلكيم التفاصيل

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نشر علماء أميركيون دراسة "ساينس أليرت"، عن تقنية جديدة للتحكم في الحالات الإلكترونية داخل المواد الكمومية، قد تفتح الباب أمام تصنيع أجهزة إلكترونية أسرع بألف مرة من الحالية.وتعتمد التقنية على مادة تُعرف باسم 1T-TaS₂، وهي مادة كمومية ذات بنية طبقية، تتيح التبديل الفوري بين حالتي العزل والتوصيل الكهربائي، باستخدام الضوء ودرجة الحرارة.ويُعد هذا التحوّل جوهريًا في عمل الترانزستورات، وهي المكون الأساسي في رقائق المعالجات الحديثة.وأشار الفريق البحثي، بقيادة الفيزيائي غريغوري فيتي من جامعة نورث إيسترن، إلى أن التجربة استخدمت طريقة تُسمى "الإخماد الحراري"، يتم خلالها تسخين المادة وتبريدها بسرعة محسوبة، بما يضمن الحفاظ على حالتها الكمومية دون انهيارها.وتمكن العلماء من إحداث هذا التحول في ظروف عملية، دون الحاجة إلى درجات حرارة شديدة الانخفاض، ما يعزز فرص تطبيق التقنية في القريب.وأوضح فيتي أن القدرة على التحكم بسرعة ودقة في خصائص المواد تُعد قفزة نوعية في عالم الإلكترونيات، وقال: "لا شيء أسرع من الضوء، ونحن نستخدمه للتحكم في المادة بأقصى سرعة تسمح بها قوانين الفيزياء".ورغم أن هذه التقنية لا تزال في مراحلها الأولية، فإنها تمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير مكونات إلكترونية تعتمد على مواد بديلة للسيليكون، خاصة أن الأخيرة وصلت إلى حدودها الفيزيائية.ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يشكل أساسًا لمستقبل الحوسبة والتخزين الإلكتروني، ويمنح المصنعين أدوات جديدة لتصميم رقائق أكثر كفاءة وسرعة، ما قد يؤدي إلى تحوّل جذري في أداء الهواتف الذكية والحواسيب خلال السنوات المقبلة.(إرم نيوز)