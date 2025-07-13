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تكنولوجيا وعلوم
مجرات الأشباح في مجرة درب التبانة: هل نحن محاطون بجيران غير مرئيين؟
Lebanon 24
13-07-2025
|
16:14
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كشف فريق من علماء
الفلك
في جامعة دورهام
البريطانية
أن مجرة درب
التبانة
قد تكون محاطة بعشرات المجرات القمرية الصغيرة والخافتة التي لم تُكتشف حتى الآن، ويُقدر عددها بين 80 و100 مجرة، بحسب محاكاة حاسوبية متقدمة ونماذج رياضية جديدة.
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ويُطلق على هذه المجرات اسم "المجرات اليتيمة"، لأنها فقدت معظم مادتها المظلمة نتيجة التأثيرات الجاذبية القوية لمجرة درب التبانة، ما جعل رصدها بالتلسكوبات الحالية شبه مستحيل.
ويُعزز هذا الاكتشاف نظرية المادة المظلمة الباردة لامدا (ΛCDM)، وهي نظرية رائدة تفسّر كيفية تشكّل المجرات وتطورها. ووفقًا لها، يُفترض أن تكون مجرتنا محاطة بعدد أكبر بكثير من المجرات القمرية مما هو مرصود حاليًا (نحو 60 مجرة فقط)، ما شكّل لغزًا طويل الأمد في علم الكونيات.
وباستخدام محاكاة "الدلو" ونموذج GALFORM لتكوين المجرات، تمكن العلماء من تتبع تطور هذه المجرات الصغيرة على مدى مليارات السنين. وأظهرت النتائج أنها قد تبقى موجودة رغم فقدان هالات المادة المظلمة، وتعيش كمجرات باهتة يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.
وتُعد هذه النتائج خطوة مهمة لتوجيه أبحاث التلسكوبات
القادمة
، مثل كاميرا LSST التابعة لمرصد روبين، التي قد تتمكن أخيرًا من رصد هذه الأجسام "غير المرئية".
وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة إيزابيل سانتوس-سانتوس: "إذا اكتشفنا هذه المجرات، فسيكون ذلك دليلاً قويًا على صحة نماذجنا الكونية". أما
البروفيسور
كارلوس
فرينك
، فأكد أن هذا البحث "يمثل جمال
العلم
في التنبؤ بالاكتشافات قبل أن تراها أعيننا". (know ridge)
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